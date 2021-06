La lunga notte delle chiese. Venerdì a Belluno e Feltre

Venerdì 4 giugno 2021 torna “La Lunga Notte delle Chiese”, una giornata in cui i luoghi di culto delle nostre città si animano di iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità.

La manifestazione giunta quest’anno alla sua sesta edizione, è nata nel 2016 e in poco tempo ha avuto una notevole crescita, raccogliendo anno dopo anno numerosissime adesioni. Nel 2019, ultima edizione pre-pandemia, ha visto la partecipazione di oltre 90 diocesi italiane e della Comunità Valdese e Metodista. Dal Veneto alla Sicilia 150 chiese aperte. Oltre 40.000 persone hanno preso parte alle moltissime iniziative organizzate.

Poi tanto improvvisamente quanto repentinamente il Covid-19 ha stravolto ogni cosa e nel 2020 il festival si è svolto in “digitale” con la produzione di contenuti video, di dirette streaming. Una modalità che nonostante tutto ha permesso lo svolgersi dell’iniziativa, mantenendo unita e attiva la comunità partecipante.

Due gli eventi in programma a Belluno e Feltre

DIOCESI BELLUNO-FELTRE MUSEO DIOCESANO DI FELTRE

(Via Paradiso 19, Feltre)

Titolo: Una sera al Museo Diocesano

Il Museo Diocesano Belluno Feltre, in occasione della 6^ edizione de “La Lunga Notte delle Chiese”, propone “Una sera al Museo Diocesano”, due appuntamenti con visita guidata alle sale del museo e alle opere in esse contenute.

Alle ore 18.00: visita guidata da Manlio Leo Mezzacasa, coordinatore del Comitato Scientifico del Museo Alle ore 20.30: visita guidata dall’ arch. Gloria Manera, membro del direttivo del Museo

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione, da effettuarsi entro le ore 12.00 del 4 giugno 2021 al numero 3297512121 (chiamate e whatsapp) o alla mail: info@museodiocesanobellunofeltre.it

Per l’ingresso sarà necessaria la Totem Card Feltre.

La visita guidata sarà gratuita per chi acquisterà la Totem Card presso la nostra biglietteria. A tutti gli altri partecipanti verrà richiesto un contributo di 5 €.

CHIESA DI LORETO Via Loreto – Belluno

(Concerto registrato disponibile sul sito della Lunga Notte delle Chiese)

Titolo: LA MUSICA AIUTA A NON SENTIRE DENTRO IL SILENZIO CHE C’È FUORI” (J. S.

BACH)

Chitarristi : Veronica De Min, Gaia De Donà, Raymond Bonfanti.

Titoli dei brani:

1) CONCERTO RV 532 II/ADAGIO di Antonio Vivaldi

2) BOUREE DALLA SUITE IN MI- BWV 996 di J. S. Bach

ORGANIZZAZIONE: Maria Grazia Feltre