True Italian Taste 2021. Il formaggio Piave dop in Germania per la Festa della Repubblica

Il Formaggio Piave DOP partecipa a The Authentic Italian Table, uno Showcooking all’insegna dei prodotti veneti e di una cultura alimentare sana e consapevole organizzato da ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania in occasione della Festa della Repubblica.

L’evento The Authentic Italian Table si terrà il 2 giugno 2021 alle 18:30 live sul canale Facebook di ITKAM (www.facebook.com/ITKAM.org/) e Youtube di Lettinis TV

(www.youtube.com/channel/UCnX4TaRq-cfewGATw1WEoKA) e sarà l’occasione ideale per

festeggiare i 75 anni della Repubblica Italiana. Il Formaggio Piave DOP è tra i protagonisti della giornata del 2 giugno e sarà tra gli ingredienti, tutti provenienti dal territorio veneto, utilizzati per la realizzazione di una ricetta studiata ad hoc e che verrà replicata in diretta dai partecipanti.

È previsto anche un intervento da parte della Responsabile del Consorzio di Tutela, la dott.ssa Chiara Brandalise.

“Siamo davvero orgogliosi che il formaggio Piave DOP sia stata inserito in un importante evento che promuove i prodotti di origine italiana all’estero – commenta la dott.ssa Chiara Brandalise, Direttrice del Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP – queste sono occasioni fondamentali per far conoscere le eccellenze del nostro territorio oltre a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di scegliere il Made in Italy e per contrastare il fenomeno dilagante dell’Italian Sounding.”

Nei giorni precedenti l’evento, una troupe nella quale figuravano, tra gli altri, chef, blogger e nutrizionisti si è recata nei luoghi di produzione, con una visita al magazzino di stagionatura di Busche (BL) dove ha potuto apprezzare i sapori e la passione che questo fantastico formaggio trasmettono così da poterne raccontare al meglio le caratteristiche e la storia.

Il Formaggio Piave DOP sarà anche protagonista dell’Italian Taste And Talk Vol. 2 del 16 giugno, un incontro dedicato a specialità regionali, considerate Hidden Champions in Germania. Come Hidden Champions si intendono tutti quei prodotti #MadeinItaly ancora poco conosciuti in Germania ma che hanno un gran potenziale di mercato, soprattutto nei retailer gourmet. Infatti, l’evento è dedicato ai cosiddetti Feinkost, per cui sarà un’ulteriore occasione per far conoscere le qualità di questa eccellenza italiana oltre i confini nazionali.

L’evento fa parte di True Italian Taste, il progetto di promozione del prodotto agroalimentare autentico #MadeInItaly, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero, per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano. Inoltre, il progetto vuole denunciare il fenomeno Italian Sounding – l’abuso del marchio “Made in Italy” nei prodotti alimentari.