Ulss Dolomiti. Raggiunti i 110 mila vaccini. Accesso libero per gli over 60

Ad oggi i vaccinati con almeno una dose in Ulss Dolomiti sono circa 110 mila. Di questi, il 57% sono donne e il 43% sono uomini.

Più in dettaglio, per quanto riguarda le classi di età attualmente oggetto di vaccinazione, a questa mattina sono stati vaccinati:

età popolazione ISTAT 1 dose % copertura 1 dose cicli completi %copertura cicli completi ancora da vaccinare % ancora da vaccinare 40-49 anni 28.732 1615 5,6% 2.557 9% 24.560 85,5% 50-59 anni 33.149 7827 23,6% 4.037 12% 21.285 64,2% 60-69 anni 27.977 15289 54,6% 4.239 15% 8.449 30,2% 70-79 anni 23.687 16218 68,5% 3.557 15% 3.912 16,5% over 80 16.821 2102 12,5% 14.129 84% 590 3,5%

Rimangono, quindi, da vaccinare circa 13 mila persone over 60. Di questi, i prenotati sono circa 750.

Per facilitare l’adesione alla campagna vaccinale, sono state organizzate alcune sedute con ACCESSO LIBERO (senza prenotazione) SOLO per persone con 60 e più anni con vaccino Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine AstraZeneca), in modalità drive in nelle seguenti sedi, giornate e orari:

Feltre : giovedì 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.30

: giovedì 20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.30 Agordo : sabato 22 maggio dalle 15.00 alle 17.00

: sabato 22 maggio dalle 15.00 alle 17.00 Paludi: domenica 23 maggio dalle 10.00 alle 13.00

Oggi pomeriggio si è svolta la prima seduta con accesso libero a Tai di Cadore con la vaccinazione di circa 70 persone.