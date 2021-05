Zero pazienti in terapia intensiva all’Ulss Dolomiti. Disattivata anche la geriatria covid al San Martino. Vaccini, superati i 100mila

Belluno, 12 maggio 2021 – Al momento non ci sono pazienti covid positivi in Terapia Intensiva in Ulss Dolomiti. Rimangono comunque disponibili, in caso di necessità, posti letto di terapia intensiva per pazienti covid positivi.

Oggi è stata disattivata la Geriatria Covid all’ospedale di Belluno. Rimane attiva un’area per pazienti covid positivi assistiti da Pneumologia e Malattie Infettive.

Campagna vaccinale

Ad oggi sono state superate le 100 mila dosi di vaccino anti covid somministrate in Ulss Dolomiti. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra, al grande impegno dell’Ulss Dolomiti nelle vaccinazioni in drive in, si aggiunge il capillare lavoro sul territorio dei Medici di Medicina Generale (oltre 12 mila dosi somministrate) e, da questa settimana, il CVP (Centro di vaccinazione per la popolazione) di Sedico attivato in collaborazione con Luxottica.

Fondamentale il supporto delle amministrazioni comunali, della Protezione civile Veneto e del volontariato per l’organizzazione delle sedute vaccinali e delle farmacie e dei carabinieri per la prenotazione.