Giro d’Italia 2021. La tappa del 24 maggio porterà i corridori sui passi dolomitici con arrivo a Cortina. Istituito il comitato

“Siamo orgogliosi di ospitare una tappa del Giro d’Italia 2021 – dichiara il Sindaco Gianpietro Ghedina – sulla scia dei Mondiali di Sci Alpino dello scorso febbraio e in vista delle Olimpiadi Invernali 2026.

Cortina investe nei grandi eventi sportivi perché ritiene che siano un’ottima leva di marketing turistico.

Il Comune di Cortina assieme a Cortina Marketing sarà sede e capofila del Comitato della 16^ tappa del Giro d’Italia. Con la Regione Veneto e con il Presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin abbiamo ritenuto necessario dare compattezza al Comitato per ottimizzare il lavoro ed ottenere la massima visibilità dell’intero territorio.

Si è affidato al dott. Andrea Vidotti e al dott. Andrea Franzoi, per la loro grande esperienza nel settore degli eventi sportivi e per la riconosciuta professionalità della loro agenzia, il compito di coordinare il lavoro del Comitato. Sono allo studio varie attività di marketing e di comunicazione che permetteranno al nostro territorio di sfruttare le grandi potenzialità che il Giro d’Italia è in grado di offrire”.

“Sono felice della scelta di optare per un Comitato di Tappa a Cortina, compatto e coeso – dichiara il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin – era necessario un lavoro di squadra, evitando i particolarismi, per un evento così importante come una tappa del Giro d’Italia. Siamo convinti che con l’aiuto di tutti saremo in grado di far vedere al mondo intero la bellezza del nostro territorio bellunese, dolomitico e ampezzano”.

“Ringrazio la Regione Veneto, il Presidente della Provincia Roberto Padrin, il Sindaco di Cortina per averci affidato questo prestigioso incarico – dichiarano Andrea Vidotti e Andrea Franzoi – siamo orgogliosi e fiduciosi di poter fare un buon lavoro. Il nostro compito sarà di coordinare il lavoro del Comitato per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Vogliamo dare massima visibilità ad un territorio fantastico per far vedere a tutto il mondo le bellezze delle Dolomiti, Patrimonio dell’Unesco, e di Cortina. Sono allo studio varie attività di marketing per coinvolgere tutto il territorio (albergatori, commercianti, categorie, associazioni sportive) e una delle prime azioni sarà il lancio di un concorso nelle scuole della zona per l’ideazione del logo grafico del Comitato di Tappa”.

Del Comitato della 16ma tappa del Giro d’Italia 2021, Sacile – Cortina, in programma il prossimo 24 maggio, faranno parte il Comune di Cortina, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno. Sarà una frazione, quella della Cima Coppi e delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità Unesco, che con molta probabilità potrebbe decidere la corsa rosa.

Una sfida per gli scalatori in un territorio meraviglioso, con la Cima Coppi al Passo Pordoi, un’occasione unica per far vedere in tutto il mondo, grazie alle riprese televisive, le bellezze delle Dolomiti venete e di Cortina.

COMITATO DI TAPPA DI CORTINA

Presidente: Gianpietro Ghedina Sindaco di Cortina

Coordinatore Generale: Andrea Vidotti

Responsabile Commerciale e Marketing: Andrea Franzoi

Consiglieri:

Regione Veneto

Roberto Padrin Presidente della Provincia di Belluno

Paola Coletti Comune di Cortina

Lorenzo Gambato Cortina Marketing

Sarah Zardini Cortina Marketing

Sede del Comitato: Comune di Cortina Corso Italia 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo

Ufficio stampa & Social: Cortina Marketing e Andrea Vidotti & Partner