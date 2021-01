Riaperto il transito della Statale 51 a Fadalto

Venezia, 7 gennaio 2021 Anas ha riaperto al transito la strada statale 51 “di Alemagna” a Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Completata la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e ultimati i primi interventi di messa in sicurezza del versante, interessato dalla riattivazione del movimento franoso a causa dell’evento alluvionale di dicembre, a partire da oggi il tratto è nuovamente percorribile in orario diurno con il senso unico alternato.

La riapertura odierna è fissata dalle 8:00 alle 20:00 mentre a partire da domani 8 gennaio la fascia oraria sarà estesa dalle 6:00 alle 20:00. Permane, per motivi di sicurezza, la chiusura notturna.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione in transito, in orario diurno è previsto il presidio fisso di guardiania.

