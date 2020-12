Didattica a distanza. 46mila euro per gli studenti delle superiori dal Comune di Alpago 

Dopo i numerosi interventi di sostegno rivolti agli studenti e alle loro famiglie promossi durante gli scorsi mesi, il Comune di Alpago promuove ora un bando destinato alla concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di sussidi informatici ad uso didattico quali notebook, PC, tablet (esclusi i telefoni cellulari) o strumenti di connettività (saponetta, router, ecc.) destinato ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

L’obiettivo è quello di colmare il divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative, con particolare riferimento, naturalmente, all’epidemia in corso e ai suoi effetti sulla didattica.

Lo stato di emergenza provocato dal Covid-19 ha infatti causato, come noto, non poche difficoltà alle famiglie con figli che frequentano le scuole, a volte sprovvisti di sussidi informatici e strumenti di connettività che possano garantire l’attività didattica a distanza e quindi il proseguimento dello svolgimento dei programmi scolastici.

Le nuove misure riguardano i nuclei familiari con figli o minori in affido frequentanti la scuola secondaria superiore negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l’acquisto di sussidi informatici o strumenti di connettività a far data dall’01.03.2020 fino al 31.12.2020.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 02.01.2021 e non oltre le ore 11.30 del giorno 30.01.2021 attraverso PEC o mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: alpago.bl@cert.ip-veneto.net oppure con consegna a mano direttamente agli sportelli “Spazio Alpago” dei municipi di Pieve d’Alpago, Farra d’Alpago e Puos d’Alpago.

L’importo del contributo, per ciascuna domanda presentata, sarà pari al 50% della spesa sostenuta (IVA inclusa) sino ad un massimo di € 150.

“Dopo essere intervenuti con l’azzeramento delle rette degli asili e con misure per circa 60 mila euro a favore delle scuole elementari e medie, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso proporre un sostegno “dedicato” alle famiglie dei ragazzi che frequentano le superiori”, commentano gli assessori Vanessa De Francesch e Federico Costa, che hanno seguito la realizzazione del bando. “I fondi a disposizione, provenienti dallo stanziamento governativo per le misure anti-Covid, sono importanti: il bando ha infatti risorse per 46 mila euro, una cifra con la quale puntiamo a raggiungere un numero considerevole di nuclei residenti in Comune di Alpago. Come abbiamo spesso ribadito, i giovani e le famiglie rappresentano un caposaldo della nostra comunità su cui intendiamo concentrare i nostri sforzi, ancor più in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo”, concludono i rappresentanti dell’Amministrazione di Alpago.

Tutte le informazioni e i moduli per presentare la domanda sul sito internet del Comune di Alpago.