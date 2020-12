Apre a Cortina il nuovo centro The Longevity Suite

Avevate mai pensato di stare a -90°C mentre fuori nevica? Anche a Cortina arriva il trattamento di bellezza e benessere più in voga del momento: la crioterapia.

Nonostante le difficoltà che il 2020 ha comportato e dopo aver aperto nelle location più esclusive d’Italia (Milano, Roma, Porto Cervo e Forte dei Marmi), lo scorso 21 dicembre è stato inaugurato anche a Cortina D’Ampezzo il nuovo centro firmato The Longevity Suite®.

È così che si chiama l’innovativo network di centri Antiage con posizionamento Luxury in cui anni di Ricerca Scientifica si integrano con le più innovative tecnologie del mondo della

salute e prodotti cosmeceutici d’avanguardia, per ottenere un perfetto equilibrio tra bellezza esteriore e benessere mentale.

Freddo e Detox sono il cuore dei programmi Antiage dei centri The Longevity Suite® con l’obiettivo di rallentare l’invecchiamento attraverso un approccio a 360° di riduzione

dell’infiammazione.

Il metodo Longevity nasce dal lavoro di oltre 20 anni di ricerca del team del dr. Massimo Gualerzi, cardiologo Antiage di fama nazionale e autore di numerosi libri sulla

nutrizione, la salute e la longevità.

L’obiettivo è quello di creare il più grande Brand italiano del mercato Antiage attraverso un format unico grazie all’approccio integrato di background medicale, tecnologie estetiche d’avanguardia, trattamenti manuali sinergici, prodotti nutrizionali detox e cosmeceutici high tech, il tutto racchiuso in un rilassante mood LuxuryDesign ideato dal famoso architetto del Wellness di Lusso Anton Kobrinetz.

La crioterapia Total Body è uno dei pilastri del metodo Longevity, un trattamento che prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda tra i -85 e -95°C per un intervallo di tempo tra i tre e i cinque minuti e ha dei benefici straordinari per il corpo, in particolare sulla riduzione dell’invecchiamento da infiammazione (inflammaging). Il freddo inoltre è alla base di tutti i trattamenti di ringiovanimento viso e di body shaping e ha

ispirato anche la creazione della linea cosmeceutica ideata per ridurre l’infiammazione e rallentare significativamente il processo di invecchiamento della pelle.