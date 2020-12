Ulss Dolomiti. Assunti a tempo indeterminato 103 infermieri

Belluno, 29.12.2020 Sono 103 gli infermieri assunti a tempo indeterminato dall’Ulss Dolomiti, in esito al maxi concorso espletato da Azienda Zero.

In esito al concorso svolto da Azienda Zero, per l’Ulss Dolomiti è stata stillata una graduatoria di 103 infermieri, tutti assunti oggi a tempo indeterminato.

Parte di questi professionisti è assunta in sostituzione di personale del profilo cessato e che cesserà dal servizio e in parte per ulteriori necessità, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, quindi, in questo caso, in deroga al tetto di spesa fissato ed al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

«Le assunzioni deliberate verranno attivate gradualmente tenendo conto anche delle situazioni contingenti in alcune RSA del territorio, attivando gli istituti previsti dalla norma. l’assunzione dei 103 professionisti rappresenta un importante rinforzo per i servizi Ulss anche se non ancora sufficiente per coprire il reale fabbisogno di professionisti», commenta il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno, «ricordo l’importante impegno di tutti gli ospedali dovuto al maggior carico assistenziale previsto per i pazienti covid, dell’assistenza domiciliare territoriale e, ora, la necessità di personale per le vaccinazioni».

Oggi, inoltre, sono stati affidati ulteriori incarichi in libera professione, fino al 31 marzo, a 5 infermieri e 3 medici.