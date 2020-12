Nicolò Testone nominato primario di Neuropsichiatria infantile

Belluno, 29 dicembre 2020 – Nicolò Testone è il direttore della nuova UOC di Neuropsichiatria infantile dell’Ulss Dolomiti

Nicolò Testone, in esito alle procedure concorsuali, è stato nominato direttore della nuova unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile prevista dalla programmazione regionale nelle schede ospedaliere.

Il dottor Testone, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Palermo nel 1986 e nel 1991 si è specializzato in medicina dello sport. Ha al suo attivo oltre 27 anni di servizio ed esperienza in ambito di Neuropsichiatria infantile.

Dal 1992 si occupa di Neuropsichiatria infantile, prima nell’Uls di Ribera poi all’Azienda Uls n. 1 di Agrigento.

Dal 2007 ad oggi è responsabile dell’unità operativa semplice di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva del distretto di Sciacca (Agrigento) e da febbraio 2020 è direttore facente funzione della Neuropsichiatria di Agrigento.

Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la costruzione del PDTA sui disturbi specifici dell’apprendimento per l’Azienda Sanitaria di Agrigento e si occupa anche della presa in carico dei minori segnalati dall’autorità giudiziaria.

Nel 2010/2011 è stato consulente per il Ministero della Giustizia e si è occupato di diverse tematiche riguardanti la giustizia minorile.

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni.

La direzione augura al dottor Testone buon lavoro.