Ersilia Barbone nominata direttore del Trasfusionale dell’Ulss Dolomiti

Belluno, 29 dicembre 2020 – Ersilia Barbone è il nuovo direttore del Trasfusionale.

Lo scorso 1° luglio 2020 si è reso disponibile l’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. di medicina trasfusionale (con sede presso l’Ospedale di Belluno), per cessazione dal servizio, con diritto a pensione, del dirigente medico alla stessa preposto. E’ stato subito bandito l’avviso per la copertura del posto con le relative procedure concorsuali.

La selezione è stata espletata il 16 dicembre 2020.

Oggi è stato conferito l’incarico alla dottoressa Barbone.

Nata a L’Aquila, residente a Feltre, la dottoressa Barbone si è laureata in Medicina e Chirurgia all’università di Padova nel 1990 e ha conseguito la specializzazione in ematologia nel 1994 sempre a Padova.

Ha iniziato la sua carriera all’ospedale di Feltre nel 1996 per poi prendere servizio all’ospedale di Belluno nel 1998. Dal 2015 ha ricoperto l’incarico di responsabile della struttura semplice dipartimentale di immunoematologia e trasfusionale ed ha retto l’unità complessa aziendale come facente funzione nel difficile periodo dell’epidemia, favorendo anche la riapertura dell’articolazioni organizzative di Agordo e Pieve, pur in carenza di personale.

In questi anni è stata apprezzata per l’impegno nella gestione della unità operativa, dei rapporti con le associazioni dei donatori di sangue garantendo l’autosufficienza degli emocomponenti aziendale e contribuendo a quella regionale e nazionale attraverso la cessione. E’ referente per la formazione continua del personale ed ha la qualifica di valutatore del sistema trasfusionale italiano.

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni.

La direzione augura alla dottoressa Barbone buon lavoro.