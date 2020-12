Anziana bloccata in casa dalla neve. Ci pensano i carabinieri a riscuotere e consegnarle la pensione

La signora Maria di 78 anni abita in una casa isolata in località Boscon (Belluno). Questa mattina doveva andare a ritirare la pensione, ma a causa dell’abbondante nevicata si è trovata impossibilitata ad uscire. Ricordando la pubblicità del servizio offerto dall’Arma dei carabinieri, ha contattato il Comando stazione di Sedico. I militari, compresa la situazione, e fatto un sopralluogo per verificare le condizioni della strada di acceso all’abitazione della signora, si sono occupati di ritirare la pensione alla posta, con una Jeep 4×4 e hanno effettuato la consegna del denaro a domicilio. Nell’occasione, si sono intrattenuti con l’anziana per qualche minuto accertandosi che non avesse bisogno di altro. La signora sa che se in futuro avrà bisogno, potrà contare su un aiuto.