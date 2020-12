Ricarica per le auto elettriche: Il Comune di Ponte nelle Alpi installa dieci colonnine

A seguito della convenzione stipulata con l’operatore Be Charge, il Comune di Ponte nelle Alpi ha installato dieci colonnine per la ricarica delle auto elettriche: due si trovano in viale Dolomiti, a pochi passi dal bar Simpaty, altre due a Cadola, quattro vicino al Famila Superstore e due accanto all’Eurobrico.

Vero, le macchine elettriche non hanno ancora preso campo. Ma è altrettanto vero che quello lanciato dal Comune è un progetto che guarda al futuro. E un segnale in direzione di una maggior sensibilità rispetto ai temi ecologici: «Si parla poco di auto elettriche – afferma l’assessore comunale alle Politiche ambientali, Pierluigi Dal Borgo -; non a caso, il parco macchine è piuttosto relativo. Il tema, però, è particolarmente importante e di stretta attualità. Per questo, installando le colonnine di ricarica, puntiamo pure a incuriosire le persone, affinché percepiscano il problema dell’inquinamento».

Un progetto concreto, quindi. E un segnale ben preciso: «Il nostro vuole essere anche uno stimolo finalizzato a ripensare la mobilità – prosegue l’assessore Dal Borgo – rendendola più sostenibile e rispettosa delle immissioni nell’ambiente. Oltre che in linea con il Green Deal, avanzato dalla Commissione europea».

Ovvero, quel pacchetto di proposte, progetti e iniziative orientato a trasformare l’economia del Vecchio Continente: un’economia che dovrà essere pulita e circolare per far sì che entro il 2050 non vengano più generate emissioni nette di gas a effetto serra. E si raggiunga il tanto auspicato “impatto climatico zero”.

Pari a zero sono pure i costi a carico del Comune per avere le otto colonnine sul proprio territorio. La tutela dell’ambiente passa anche da qui. «Un particolare ringraziamento – dichiara il sindaco Paolo Vendramini – va all’assessorato all’Ambiente e agli uffici comunali per il lavoro che stanno portando avanti e che colloca Ponte nelle Alpi tra i Comuni più virtuosi e all’avanguardia d’Italia in ambito di politiche ambientali».