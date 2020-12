Il mondo che vorrei. Premiato il video degli studenti dell’Istituto Catullo di Belluno

L’Istituto Superiore “T. Catullo” di Belluno, in collaborazione con Aics Belluno e FormArte, si è posizionato al primo posto con il video “Il mondo che vorrei”. La selezione è avvenuta tra più di sessanta scuole partecipanti, per un totale di 1500 studenti provenienti da tutta Italia, 5 scuole selezionate dalla giuria e 3 istituti vincitori. Il video è stato realizzato dagli studenti Anna Cecchet, Enea Mezini, Jorgen Murrizi, Riccardo Tegner, Sara Zaidan e Christian Reolon, in collaborazione con gli insegnanti Celeste Levis e Massimo Ferigutti

Il concorso, promosso da Aics Ambiente, ha voluto mettere in moto i giovani tramite un Contest che stimoli la loro immaginazione e fantasia oltre alla loro creatività. Il video del Catullo ha voluto raccontare il rispetto per l’ambiente e per le persone affrontando temi come la disabilità, la salute e il benessere, tutti interconnessi tra di loro e che insieme concorrono a migliorare la vita sul pianeta. I ragazzi hanno dimostrato la capacità di comunicare con le immagini l’importanza di cambiare stili di vita e di prendersi cura dell’ambiente proponendo azioni concrete.

Proclamazione dei vincitori TG – https://youtu.be/o_fqL-I7mvU