A Leonardo Dalla Cort il Premio Music Ambassador Award 2020

Ha 18 anni, studia al Liceo Renier indirizzo musicale e il prossimo anno si iscriverà al conservatorio. Se gli si chiede cosa vuole fare dopo gli studi, risponde deciso “Suonare”. È Leonardo Dalla Cort il Premio Music Ambassador Award 2020 del Centro di Musica Unisono di Palazzo Guarnieri, a Feltre.

Il giovane è stato premiato ieri sera nella Music Hall con una breve cerimonia trasmessa in diretta nei canali social e Youtube di Unisono, mentre in presenza c’erano solamente il direttore artistico di Unisono, Nicolò Ferrari Bravo, il fonico e i genitori di Leonardo, emozionati e felici. Il Premio è nato quattro anni fa per gratificare e aiutare i giovani studenti della scuola che negli anni di lezione si sono distinti per impegno e talento, per sostenerli nello spiccare il volo verso la carriera musicale. Ad ogni premiato, infatti, Unisono dà la possibilità di registrare un demo nella sala registrazioni di Palazzo Guarnieri, così da avere un lavoro di qualità da presentare alle case discografiche.

“Siamo fieri di consegnare l’Ambassador a Leonardo Dalla Cort, quest’anno – le parole di Ferrari Bravo -. E’ un giovane musicista di appena 18 anni, ma che ha già dimostrato molte abilità artistiche. La sua tecnica di pianista è eccellente soprattutto in considerazione dell’età, è un’autentica promessa che siamo molto contenti di aiutare. E’ vero, non c’è stata la cerimonia e la festa con il concerto, come gli scorsi anni, ma abbiamo ritenuto fosse importante assicurare l’edizione anche e soprattutto in un momento come questo, in cui la musica e il mondo dello spettacolo sono fermi. Io credo, e voglio pensare, sia di auspicio a tutti noi”.

Nel corso della cerimonia Leonardo si è esibito in due brani, un omaggio a Michel Petrucciani e uno a Gino Paoli di cui ha suonato “Una lunga storia d’amore”. La cerimonia è visibile sul canale Youtube “Unisono Live”.