Debora Nicoletto vince la menzione speciale “Ambiente & Territorio” al Premio Donna dell’Anno

Si è svolta oggi online, sabato 12 dicembre 2020, la giornata di premiazione dell’edizione

2020 del Premio Donna dell’Anno 2020 che ha visto, alla fine di una diretta facebook in cui

si sono avvicendati racconti e visioni di donne rappresentanti delle realtà promotrici, la

consegna del premio Donna dell’Anno e di due menzioni speciali “Ambiente & Territorio”

del Comitato Scientifico.

Una Menzione Speciale è andata a Debora Nicoletto di Fonzaso, nel novero delle 15 finaliste che hanno partecipato alla votazione del pubblico della rete durante il mese di novembre.

Debora Nicoletto è stata candidata in tempi non sospetti da Silvia De March, membro come Debora del nuovo spazio culturale Dolomiti Hub®, che ha proposto la “mamma” del Dolomiti Hub® in virtù della sua storia quale broker d’innovazione e quale promotrice dell’ambizioso progetto di rigenerazione di un opificio industriale nella zona industriale di Fonzaso.

“Sono davvero molto emozionata e ringrazio per questa menzione speciale, – racconta

Debora Nicoletto – ringrazio la giuria che ha selezionato la mia storia che è una storia sì

personale ma è una storia di un gruppo, di persone che credono che lo spazio culturale

Dolomiti Hub possa essere uno spazio innovativo, imprenditivo, dinamico, sfidante e

coraggioso per il territorio del bellunese ma non solo. Una sfida avviata nel periodo più buio

della storia contemporanea dopo i conflitti mondiali, ma in cui credo e crediamo. In cui stiamo investendo energie, idee, competenze, sudore e fatica. Ma crediamo che ora, come mai, sia necessario un cambio di passo, un cambio di paradigma che coinvolga tutte e tutti.”

Il responsabile del Dolomiti Hub® Walter Moretto commenta: “E’ un piacere ed un onore

essere compagni di Debora in questo meraviglioso viaggio che è il Dolomiti Hub. E’ una

grande soddisfazione per tutti, perché vediamo, oltre la siepe, che il nostro innovativo

progetto ha un futuro, più bello di quanto lo possiamo immaginare. Debora è la nostra guida, il nostro collettore di partecipazione, colei che spalanca le porte a tutti coloro che vogliano partecipare, anche solo dicendo la propria. Grande Debby, sei tutti noi!”.

Il Premio Donna dell’Anno è promosso da Innovation Future School, con il supporto di

VOLKSBANK, volto ad incentivare e sostenere personalità femminili di spicco che con intuito

e coraggio si sono distinte per essere le promotrici di iniziative in tutti gli ambiti

(dall’economia alla cultura, dall’ambito sociale a quello artistico e creativo) che abbiano una

particolare ricaduta sociale in ambito sia locale che nazionale.

I partner e componenti del Comitato Scientifico, assieme ad Innovation Future School e

VOLKSBANK, di questa edizione sono stati la Consigliera Regionale di Parità del Veneto, la

Consigliera di Parità per la provincia di Treviso, LEI – Center for Women’s Leadership

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, il Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe (Federazione

italiana dei Pubblici Esercizi), il MO.I.CA – Movimento Italiano Casalinghe, AIDDA –

Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti D’Azienda e l’associazione Rete Al Femminile

di Treviso.