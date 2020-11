Webinar per genitori e insegnanti: primo appuntamento il 30 novembre

Tre incontri per genitori e insegnanti sull’impatto emotivo da covid su bambini e ragazzi organizzati dalla Psicologia Ospedaliera dell’Ulss Dolomiti.

La pandemia, soprattutto in questa seconda fase di semi lockdown, sta provocando alle famiglie preoccupazione e ansia per molteplici motivi di ordine sanitario, organizzativo, economico, educativo.

L’ansia che i propri figli possano contrarre un contagio a scuola, il timore di dover gestire da un giorno all’altro un isolamento fiduciario o una quarantena con le conseguenze organizzative che queste comportano, la paura di poter essere veicolo di malattia per i genitori anziani o di non arrivare a fine mese e molti altri timori, si aggiungono al disorientamento nella cura dei figli con sintomi simil influenzali: come, quando devo fare cosa?

Come tutti i cittadini poi, v’è l’ansia da nuovo DPCM, che porta alla ricerca continua di informazioni sui nuovi contagi, i vaccini , le notizie di positività tra famigliari, amici e conoscenti. Accanto a questi problemi del quotidiano c’è poi sempre la realtà interna di ogni persona e le sue modalità di affrontare gli eventi e di raccontarli ai propri figli – alunni. Molte sono le domande di insegnanti e genitori: parlare o no del covid? Come e in che contesto? Qual è nelle diverse fasce di età l’impatto della pandemia (dalle mascherine all’isolamento, dalla didattica a distanza all’impossibilità di salutare il proprio nonno in casa di riposo)? Quali sono i segni di un disagio psicologico nelle diverse età e come affrontarli? Come migliore le proprie capacità di gestire lo stress?

Questo e altri temi verranno sviluppati nei tre webinar che la uos di psicologia ospedaliera ha promosso per le date del 30 novembre, 2 e 3 dicembre dalle 18.00 alle 20.00 . Il servizio che nella primavera scorsa ha dato supporto ai malati in isolamento, ai sanitari e fornito indicazioni e suggerimenti alla popolazione, ha ritenuto opportuno affrontare questi temi offrendo a genitori ed insegnanti l’opportunità di formarsi ma anche di riflettere ed avere spunti pratici per la gestione emotiva della pandemia.

Ospite delle serate, introdotte e moderate dalla coordinatrice del servizio, dott.ssa Francesca De Biasi e dalla collaboratrice dott.ssa Chiara Forlin, la dott.ssa Stefania Sacchezin, esperta in psicologia dell’emergenza che nella primavera scorsa ha coordinato gli interventi di supporto psicologico COVID alla cittadinanza, alle scuole e alle aziende sanitarie nell’ATS di Bergamo e Milano e Insubria.

Per iscriversi ai webinar basta inviare una mail a: covid19.bl.sospsicologico@aulss1.veneto.it è possibile iscriversi ai webinar.

Viste le numerose richieste arrivate, con la disponibilità di Azienda 0, è stata ampliata la possibilità di partecipazione fino ad un massimo di 250 persone per webinar e della registrazione dell’incontro.