Un drive-in tamponi anche a Ponte nelle Alpi: sarà attivo da lunedì 

Anche il territorio di Ponte nelle Alpi avrà il suo drive-in per effettuare i tamponi.

Sorgerà a Nuova Erto, nella zona delle casette degli Alpini, dove ha sede la sezione del Gruppo Ana Ponte-Soverzene.

Su proposta della Regione Veneto, il servizio partirà lunedì 30 novembre e verrà condotto dai medici di base, pronti a chiamare i loro pazienti a seconda della sintomatologia. E a realizzare il test antigenico rapido.

In caso di positività, la persona in questione dovrebbe poi eseguire il tampone molecolare al drive-in di Belluno: in località Sagrogna o all’ospedale San Martino.

«Tutto sarà attivato in tempi molto brevi – afferma il consigliere comunale in materia di Protezione civile, Tommaso Carlin -. Sabato, infatti, verrà montato il capannone e, in generale, provvederemo ad attrezzare l’area. Uno speciale ringraziamento va ai medici, al Gruppo Alpini, che mette a disposizione le sue strutture, e al Gruppo 90, con a capo Mauro Topinelli, per la copertura del capannone. Questo permetterà ai dottori e agli operatori di lavorare a temperature adeguate».

L’apertura del drive-in a Ponte nelle Alpi, inoltre, è utile per alleggerire il carico di lavoro sugli altri punti attivi in provincia: «In più – conclude Carlin – è un ottimo servizio a favore dell’intera comunità, anche perché i tempi di attesa non andranno oltre i 15, 30 minuti. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione tra medici, Protezione civile e, nel complesso, tra i vari soggetti che hanno dato il loro contributo».