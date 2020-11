Luigina Tollot è il nuovo primario di Oculistica di Belluno

Luigina Tollot è stata nominata direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica di Belluno. Dopo il pensionamento del dott. Sperti lo scorso giugno, è stata tempestivamente attivata la procedura per la nomina del nuovo direttore.

Oculista di consolidata esperienza, bellunese, la dottoressa Luigina Tollot ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1986 e la specializzazione in oftalmologia nel 1991 all’Università degli studi di Padova.

Ha iniziato la sua carriera all’ospedale di Pieve di Cadore nel 1991, per poi proseguire la sua attività all’ospedale di Belluno dopo un passaggio all’ospedale di Agordo.

Dal 2007 al 2015 è stata responsabile dell’Unità operativa semplice di day hospital dell’oculistica di Belluno e dal 2015 ad oggi dell’unità semplice Diagnosi e trattamento delle patologie retiniche. Si è occupata, infatti, in particolare di diagnosi e trattamento delle patologie retiniche sviluppando un percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato.

Ha al suo attivo un ampio volume di attività, una buona casistica di interventi in tutti gli ambiti della disciplina e una buona produzione scientifica.

Nel 2019, l’UOC di Oculistica di Belluno ha garantito 242 ricoveri di cui 114 in day hospital e 19.400 prestazioni ambulatoriali.

La Direzione augura alla dottoressa Tollot buon lavoro.