La presentazione del Liceo Classico on line il 28 novembre

Sabato 28 novembre alle ore 15.00 si terrà il secondo dei cinque incontri di Scuola aperta per i Licei Galilei-Tiziano. La scorsa settimana sono stati presentati gli indirizzi scientifici dell’Istituto ed ora è la volta del Liceo Classico.

Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, gli appuntamenti di Scuola aperta sono on-line. Sul sito della scuola (www.liceibelluno.edu.it) è attivo il link dedicato per iscriversi all’incontro che si terrà sabato prossimo mediante il software di videoconferenza Zoom. Al raggiungimento dei cento iscritti il link verrà temporaneamente chiuso e riattivato dopo quella data per l’iscrizione all’appuntamento successivo.

Negli incontri online di scuola aperta viene presentata l’offerta formativa dei Licei Galilei-Tiziano, che anche quest’anno si collocano nella fascia d’eccellenza del Veneto in base alle statistiche sugli studi universitari condotte da Eduscopio-Fondazione Agnelli. Risultati resi possibili da una proficua sinergia tra lavoro curricolare e numerosi progetti consolidati, condivisi con Università e territorio.

Nei cinque appuntamenti programmati da qui a gennaio ragazzi e genitori possono interagire con il preside e i docenti ponendo domande o chiedendo chiarimenti sull’offerta formativa curricolare e sulle numerose opportunità che l’Istituto offre: la settimana corta nel primo biennio, le attività di potenziamento e rinforzo per prevenire le criticità o valorizzare le eccellenze, i corsi di lingue straniere per l’acquisizione di certificazioni B1/B2/C1, lo stage di astronomia e l’osservatorio astrofisico, lo sportello contro il disagio in collaborazione con lo Spazio Adolescenti dell’ULSS di Belluno e altro ancora.

Per il Liceo Classico Tiziano gli incontri si terranno sabato 28 novembre alle ore 15:00 e sabato16 gennaio, sempre alle ore 15:00.

Per il Liceo Galilei (indirizzi Scientifico ordinario e Scientifico opzione scienze applicate) venerdì 11 dicembre alle ore 17:00 e sabato 9 gennaio alle ore 15:00.