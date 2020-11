Il Partito democratico chiede al Comune di Belluno il completamento di piste ciclabili, manutenzioni marciapiedi e il collegamento “Cucciolo-Marisiga”

Il Comune di Belluno a seguito alla pandemia e della situazione economica precaria, in via prudenziale, aveva accantonato per l’anno corrente circa 2 milioni di euro, risorse che, oltre ad essere interamente coperte dagli stanziamenti del governo, potranno essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche.

Riteniamo che questa opportunità, di cui il merito va al governo nazionale – scrive in una nota Roberto De Moliner, segretario del Pd di Belluno – debba essere colta e vadano pianificate al più presto le opere di intervento da realizzare sul territorio.

A nostro avviso – prosegue De Moliner – le opere che ci sembrano qualificanti e subito cantierabili, sono :

1- Interventi su percorsi ciclopedonali con particolare riferimento al progetto “Bicipolitana” , recentemente presentato in Consiglio Comunale attraverso una mozione popolare (opera che risponde a precise scelte di tutela ambientale e promozione del turismo Green);

2- nuove realizzazioni o interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi in zone altamente a rischio per i pedoni come via Tiziano Vecellio e via Travazzoi (opere che rispondono a scelte di prevenzione sull’incidentalità e sulla sicurezza stradale).

Il tutto, al netto della chiara volontà espressa dal sindaco di procedere con il compimento della Cucciolo-Marisiga, intervento fondamentale per lo sgravio della circolazione alla rotatoria della Cerva e dell’asse verso la “Veneggia” oltre che migliorativo della qualità della vita a Mussoi. Opera, quella della Cucciolo-Marisiga, che chiediamo da anni e che va affiancata ad un approfondimento globale sui problemi viari della Città di Belluno da farsi a breve.

Mettiamo a disposizione dell’Amministrazione Comunale questi contributi – conclude De Moliner – ed auspichiamo fortemente che nella delibera di variazione di bilancio che sarà presentata al prossimo consiglio comunale trovino spazio le nostre proposte per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 quale segnale di apertura ai contributi del Partito Democratico e più in generale di attenzione a temi cari al centrosinistra.