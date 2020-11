Come funziona un comune? Corso gratuito promosso da ANCI Giovani Veneto

Come funziona un comune, qual è il ruolo di ANCI, come si legge un bilancio comunale, la gestione dei rifiuti, la comunicazione istituzionale e quella social, la ricerca e l’utilizzo dei fondi europei: questi alcuni dei temi che saranno affrontati da “FormAzione Comune”, il corso gratuito in forma di webinar promosso da ANCI Giovani Veneto.

Cinque lezioni, da giovedì 26 novembre a martedì 15 dicembre, tutte dalle 18.00 alle 19.30, indirizzate agli amministratori under 35 della regione, ma aperte a chiunque voglia conoscere meglio il funzionamento dell’amministrazione pubblica: l’iscrizione è completamente gratuita e per partecipare è sufficiente registrarsi nell’apposita sezione del sito: www.anciveneto.org .

Parlerà bellunese la prima lezione, con la presenza del Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, che, assieme al segretario comunale di Legnago Maurizio Lucca, spiegherà il ruolo degli amministratori locali, come funziona un comune e le attività di ANCI. A moderare la serata,

con il coordinatore regionale di ANCI Giovani Roberto Bazzarello ci sarà anche l’assessora del Comune di Belluno e vice-coordinatrice di ANCI Giovani Veneto Yuki d’Emilia.

« FormAzione Comune è un progetto nel quale abbiamo creduto fin dal primo giorno e siamo felici di essere riusciti finalmente a concretizzarlo, nonostante l’emergenza in corso. – spiega d’Emilia – Siamo convinti che la formazione e la conoscenza del funzionamento della macchina pubblica siano fondamentali, soprattutto per i giovani interessati al funzionamento della “cosa pubblica”: per questo, abbiamo aperto le iscrizioni a tutti coloro che vogliano apprendere gli strumenti per una buona amministrazione direttamente dagli esperti » .​