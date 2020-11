Nuova pista di atletica a Borgo Valbelluna

Si stanno concludendo in questi giorni i lavori della pista di atletica di Borgo Valbelluna nell’impianto sportivo in località “La Lora”. Giovedì sera c’è stato un sopralluogo alla presenza dell’Amministrazione Comunale e del Direttore Lavori ing. Bruno De Paris per l’accensione dei nuovi impianti d’illuminazione e per verificarne l’effetto a terra.

In queste settimane si è completata la posa del manto sintetico in tartan lungo l’intero sviluppo della pista. In seguito si è proceduto alla colorazione del tappeto sintetico. Manca il tracciamento delle corsie lungo tutto il percorso, la ritinteggiatura delle parti in tartan realizzate durante il primo stralcio e la realizzazione della gabbia delle discipline sportive di lancio.

In questi ultimi giorni è stato completato il cablaggio dell’impianto d’illuminazione delle quattro torri faro da 25 m di altezza per l’illuminazione dell’intero impianto sportivo ed in particolare per le partite di calcio in notturna oltre al completamento dell’impianto di illuminazione riservato alla sola pista di atletica per gli allenamento nelle ore serali.

Già da tempo si sono conclusi i lavori per il nuovi impianto di irrigazione del manto erboso del campo di calcio.

L’importo complessivo dei lavori di completamento dell’opera ammontano a 650.000 euro e sono stati possibili grazie al mutuo a tasso zero del Credito Sportivo.

Prossimamente, l’Amministrazione Comunale sarà chiamata a decidere se e come impiegare le eventuali economie derivanti dalla realizzazione delle opere, ovviamente sempre con interventi di carattere strutturale nell’ambito dell’impiantistica sportiva.

Se l’approccio allo sport è fatto seguendo una pratica corretta, il benessere si persegue su diversi aspetti: in primis la salute e la crescita cognitiva; poi su aspetti più prettamente sociali come l’inclusione e il rispetto per le diverse culture. Gli ultimi due aspetti richiedono un lavoro impegnativo, che a lungo termine porta a progredire l’intera comunità.

“È per questo che il Comune di Borgo Valbelluna fin dalla sua costituzione – dichiara la consigliera con delega allo Sport, Rosanna Bortolini – si è subito prodigato per migliorare la qualità, la sicurezza e l’accessibilità dei suoi impianti sportivi, per rispondere alla nomea di freschezza e frizzantezza del nuovo Comune e per mettere a disposizione della popolazione adeguate dotazioni sociali ed infrastrutturali. Oltre a questo importante intervento, mi piace ricorda l’impegno di questa Amministrazione in altri investimenti come la tensostruttura presente del Parco Lotto di Trichiana, sostituita completamente dopo che gli eventi atmosferici di Vaia che ne avevano compromesso la sicurezza; tutti gli investimenti già programmati per il prossimo anno nella stessa area; e per finire la volontà, qualora finanziato dal bando Sport e Periferie 2020, di realizzare il manto sintetico al campo sportivo di Lentiai”.