Obiettivo Belluno – Fratelli d’Italia incontra Confartigianato imprese

Belluno, 20 novembre 2020 – Il Gruppo Consiliare Comunale “Obiettivo Belluno – Fratelli d’Italia”, nella persona del suo capogruppo Raffaele Addamiano, d’intesa con il collega Andrea Stella e con il coordinamento del senatore Luca De Carlo e del referente territoriale Filippo Osnato, ha incontrato oggi i vertici provinciali di Confartigianato Imprese Belluno.

Scopo della riunione era, da un lato, quello di ascoltare le esigenze e le problematiche degli artigiani bellunesi, considerando che in Provincia ogni tre imprese una è artigiana, e, dall’altro, di dialogare e proporre soluzioni concrete rispetto ai problemi estremamente complessi che Belluno, il Veneto, l’Italia intera stanno ora attraversando a causa della pandemia.

Nel lungo colloquio, si è parlato sulle possibili soluzioni alla cosiddetta desertificazione imprenditoriale della Provincia Dolomitica, che in dieci anni ha fatto registrare un calo di 1.200 imprese pari a circa il 7,6% di contrazione e a oggi si sono persi quasi 4.000 posti di lavoro. E all’esigenza, assai sentita, di costituire con urgenza, a livello cittadino un tavolo inter-istituzionale in cui far presenziare maggioranza, minoranza e tutte le categorie economiche del territorio. Idea, quest’ultima, che Raffaele Addamiano aveva sin dai primi giorni di marzo del 2020 già esplicitato al sindaco di Belluno.

La presidente Claudia Scarzanella e il direttore Michele Basso, in rappresentanza delle 4.769 imprese artigiane, hanno illustrato i problemi del settore depositando una articolata documentazione, contenente suggerimenti operativi a tutti i livelli istituzionali. Come ad esempio la richiesta di ridurre l’Iva del 50% rispetto all’aliquota vigente per il settore di appartenenza e/o quello di garantire contributi e agevolazioni fiscali ai piccoli negozi, specie nel centro storico di Belluno.