Ebbrezza alcolica. Due veicoli sequestrati e patenti ritirate

I carabinieri della Stazione di Caprile hanno deferito in stato di libertà M.G. 37enne residente nell’Agordino per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato sorpreso alla guida della sua Ford Fiesta nel Comune di Alleghe, alle ore 00.30 della notte tra sabato e domenica. All’alcoltest è stato riscontrato positivo, con un tasso alcolico pari a 2,11 gr/l. Per l’automobilista è scattato il provvedimento di ritiro patente e sequestro dell’auto.

L’altro episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi. La pattuglia dei carabinieri della Stazione di Sedico è intervenuta per una fuoriuscita autonoma di una Opel Corsa nel Comune di Sospirolo. La conducente, C.C. 49nne del posto, mentre transitava strada provinciale 2 in direzione Lago del Mis, nell’affrontare una curva a sinistra, finiva fuori strada senza fortunatamente riportare lesioni. Sottoposta all’alcooltest, presentava un tasso alcolico di 3,0 g/l. Da un ulteriore controllo, inoltre, risultava che l’auto era priva di copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Anche in questo caso i militari dell’Arma hanno provveduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo.