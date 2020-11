Cosa sono le infiorescenze di cannabis?

La cannabis light, da diverso tempo a questa parte, è protagonista di un mercato da diversi milioni di euro – e con oltre 10mila occupati – che ha cambiato il volto della nostra economia, dando vita a un giro d’affari di grande portata e con una potenzialità che potrebbe raggiungere vette molto alte.

Parlare di questo mondo significa, per forza di cose, chiamare in causa anche le infiorescenze. Se vuoi sapere cosa sono e dove si possono acquistare, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare alcune preziose informazioni in merito.

Infiorescenze di cannabis: ecco cosa sapere

Quando si parla delle infiorescenze di cannabis, si inquadrano i fiori femmina di canapa sativa. La loro commercializzazione è regolamentata dalla Legge 242/2016, entrata in vigore nel gennaio dell’anno successivo.

Grazie a questo testo normativo, che è stato redatto con lo scopo di valorizzare il carattere sostenibile della pianta di cannabis, è possibile la commercializzazione di prodotti a base di cannabis caratterizzati da una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 (l’ultima quantità è una soglia di tolleranza messa in primo piano dal legislatore con lo scopo di rendere più facile il lavoro ai produttori).

Quando si parla delle infiorescenze di cannabis, è necessario ricordare che, prima di arrivare sugli scaffali dei growshop o nei magazzini a cui si rivolgono gli e-commerce, deve percorrere una filiera non certo breve.

Degno di nota è infatti il processo di raccolta, al quale seguono l’essiccazione e, subito dopo, la lavorazione. In tutto questo processo, non è previsto l’utilizzo di macchinari. Inoltre, il processo di lavorazione delle infiorescenze di cannabis non è caratterizzato dal ricorso a gas come il butano.

Tipologie di infiorescenze

Il mondo delle infiorescenze di cannabis, caratterizzate tutte da un alto livello di CBD, è molto ricco. Esistono infatti diversi prodotti a cui fare riferimento. Ecco le principali alternative:

Gelato CBD: queste infiorescenze estremamente popolari si contraddistinguono per un colore tendente al verde chiaro. Quando le si nomina, è necessario citare anche la ricchezza in resina. Gli esperti apprezzano molto anche il suo odore erbaceo particolarmente pungente. Interessante è il motivo del nome, dovuto alla sensazione di cremosità che restituisce il consumo di queste infiorescenze.

queste infiorescenze estremamente popolari si contraddistinguono per un colore tendente al verde chiaro. Quando le si nomina, è necessario citare anche la ricchezza in resina. Gli esperti apprezzano molto anche il suo odore erbaceo particolarmente pungente. Interessante è il motivo del nome, dovuto alla sensazione di cremosità che restituisce il consumo di queste infiorescenze. Lemon Haze CBD: ecco un’altra infiorescenza di cannabis molto popolare. In questo caso, abbiamo a che fare con un prodotto contraddistinto da un aroma tendente al dolce e all’agrumato. Si tratta di un’infiorescenza considerata da veri intenditori. Una caratteristica che la rende molto apprezzata dagli intenditori è il fatto di non sfaldarsi.

ecco un’altra infiorescenza di cannabis molto popolare. In questo caso, abbiamo a che fare con un prodotto contraddistinto da un aroma tendente al dolce e all’agrumato. Si tratta di un’infiorescenza considerata da veri intenditori. Una caratteristica che la rende molto apprezzata dagli intenditori è il fatto di non sfaldarsi. Strawberry CBD: questa infiorescenza di cannabis si presenta dal punto di vista visivo con fiori di consistenza compatta e di medie dimensioni. Per quanto riguarda il colore, si parla di un verde particolarmente intenso. Il nome è legato all’aroma che ricorda quello della fragola.

Rollex OG CBD: in questo caso, abbiamo a che fare con una tipologia di infiorescenza di cannabis dall’aroma molto intenso. Entrando nel vivo dei sentori, ci si trova davanti a profumi come quello del limone e della frutta dolce. Troviamo inoltre sentori di fiori freschi e olio. In generale, si tratta di un’infiorescenza particolarmente apprezzata da chi ricerca effetti rilassanti.

in questo caso, abbiamo a che fare con una tipologia di infiorescenza di cannabis dall’aroma molto intenso. Entrando nel vivo dei sentori, ci si trova davanti a profumi come quello del limone e della frutta dolce. Troviamo inoltre sentori di fiori freschi e olio. In generale, si tratta di un’infiorescenza particolarmente apprezzata da chi ricerca effetti rilassanti. OG Kush CBD: questa tipologia di infiorescenza di cannabis, molto apprezzata negli USA, presenta sentori come il limone, le spezie, il muschio e il petrolio.

Dove acquistare le infiorescenze

Le infiorescenze di cannabis si possono acquistare sia presso growshop, sia facendo riferimento a tantissimi e-commerce che, negli ultimi anni, sono cresciuti tantissimo di numero, vivendo un vero e proprio boom a partire dai mesi di inizio dell’emergenza sanitaria soprattutto per via del loro effetto rilassante.