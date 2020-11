L’Italia vince con il video “Sulle ali della Camera dove il talento è di casa”. Pozza: “Un prestigioso riconoscimento complimenti alle opere in gara con noi della Russia, Spagna e Cina

Treviso, 11 Novembre 2020. Davvero una bella notizia l’Italia vince con il video “Sulle ali della Camera: dove il talento è di casa” nella sezione “olympic spirit – olimpic value Trofeo Candido Cannavò” di “Sport Movies&Tv 2020 – 38th Milano international Ficts Fest” del “World Ficts Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva – esulta il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza-. Mi complimento anche con le altre opere in gara con noi, della Federazione Russa, della Spagna e della Repubblica Cinese-.

Condivido la mia piena soddisfazione per questo progetto di promozione e rilancio su cui abbiamo da subito creduto ed iniziato a lavorare già durante il primo lockdown per farci trovare pronti per i prossimi appuntamenti dallo spirto olimpico.

La squadra è di quelle mai viste prima, abbiamo fatto rete tra il sistema camerale italiano ed estero con le Camere di Commercio italiane di New York, Tokyo e Francoforte e con le eccellenze dello Sportsystem quali Tecnica Group, S.C.A.R.P.A., Edea Skates e con il museo dello Scarpone. Abbiamo incaricato la partecipata Treviso Film Commission e Zeta group per la realizzazione artistica.

Un team che ha saputo dialogare e realizzare un nuovo strumento di comunicazione video per promuovere le aziende e i territori patrimonio Unesco.

La Camera di Commercio ha la ferma volontà e la missione, tra i progetti strategici, di essere da sprone verso l’ecosistema digitale, perché se il Covid ferma le persone, le merci non si fermano grazie all’e-commerce. Una soluzione da prendere immediatamente per non fermare la nostra economia e le nostre imprese.

L’ispirazione è venuta dai giochi olimpici e paraolimpici di Cortina 2026 – per cui ringraziamo il Presidente Zaia che ha realizzato questo sogno.

Il Progetto video si è strutturato attorno al grande evento, rappresentando una storia vera: gli scarponi da sci prodotti da un’ eccellenza nel trevigiano, la Tecnica Group, vengono ordinati online tramite l’innovativa piattaforma digitale “Piazza Italia” della Camera di Commercio italo – Americana di New York, arrivando direttamente a Tokyo, grazie alla Camera di Commercio italiana in Giappone. La Germania nostro maggiore partner commerciale con la Camera di Commercio di Francoforte, si sta già relazionando con aziende venete per nuove progettualità.

Sempre a fianco delle nostre imprese – continua Pozza – la Camera di commercio non si è mai fermata e mai si vuole fermare perché ha intenzione di lavorare sempre, proponendo alle imprese nuovi modi di promozione e di relazioni commerciali che oggi, questa prestigiosa nomination, ci conferma essere la scelta giusta.

Dalla bellezza del nostro territorio nascono cose belle e la bellezza di fare impresa è anche questo: guardare avanti ed essere da esempio per nuovi modelli e relazioni nel fare impresa.

E’ un grande onore ricevere tale riconoscimento speciale al Festival internazionale SPORT MOVIES & TV 2020.

Un grande esempio di come affrontare con prontezza gli eventi, agendo con determinazione è per noi il Presidente Ascani unico membro italiano del CIO sezione cultura, che ha tradotto in pochi giorni l’ intero festival, che per 38 edizioni è stato sempre realizzato in presenza, in un festival online con 121 nazioni mantenendo la maggior parte degli eventi: a proposito di grandi equipe, congratulazioni sincere come gli è già stato riconosciuto – si complimenta il Presidente Pozza – dal Presidente Thomas Bach e dal Presidente Malagò che invitiamo a Treviso per visitare le nostre imprese eccellenze dello sportsystem che calzano i piedi dei maggiori campioni sportivi del mondo.

Versione in italiano dell’opera premiata

Versione in inglese

https://www.youtube.com/watch?v=g5zv9TRPF10&t=40s