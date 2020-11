Nuova Pediatra di Libera scelta in servizio da lunedì nel Bellunese

Da lunedì 16 novembre 2020 la dr.ssa Lucia Tessarotto, in quanto vincitrice della zona carente, inizierà l’attività di Pediatra di Libera Scelta con incarico definitivo nell’ambito territoriale dei comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppe’ di Cadore, Chies d’Alpago e Tambre.

I bambini, la cui assistenza è stata garantita temporaneamente dal dr Gianpaolo Risdonne, già Pediatra di Libera Scelta con ambulatorio nel comune di Belluno, dal 1° ottobre fino al 15 novembre, verranno assegnati d’ufficio alla dr.ssa tessarotto (salvo diversa scelta effettuata nel frattempo).

Per fissare un appuntamento con la dr.ssa Tessarotto : tel. 351 0595936

Resta comunque ferma la possibilità di effettuare una scelta diversa tra uno dei pediatri con disponibilità di posti nel medesimo ambito territoriale inviando una mail a cambiomedico@aulss1.veneto.it avente come oggetto “cessazione della pediatra dr.ssa Snijders”. nella mail dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza del genitore; nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del figlio/a ; nome del pediatra che si intende scegliere (si consiglia di indicare più di un nominativo in ordine di preferenza). dovranno, inoltre, essere allegate copia del documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del figlio/a. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0437.516757 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30).