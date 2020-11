Ulss Dolomiti: si arruolano donatori di plasma iperimmune

Ripartito l’arruolamento per la donazione di plasma iperimmune dei pazienti convalescenti da COVID19 anche in Ulss Dolomiti.

Da questa settimana la medicina trasfusionale ha ripreso gli inviti alla donazione di plasma dei pazienti Covid compatibili con i criteri di inclusione previsti dal protocollo di studio:

• età compresa tra 18 e 60 anni (donne nullipare)

• diagnosi con tampone positivo per virus SARS-COV-2

• sintomi correlati alla malattia (febbre, raffreddore, artralgie, anosmia/ageusia, polmonite…)

• 1 tampone negativo a distanza di 10 gg dalla comparsa dei sintomi e dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa degli stessi

Sono esclusi dalla donazione:

• donne che abbiano avuto gravidanze o aborti

• pazienti con cardiopatia, allergie o gravi patologie in atto

• pazienti che abbiano ricevuto trasfusioni

• pazienti con patologie neoplastiche anche in passato.

I criteri sono molto restrittivi: da ciò si comprende come nella precedente ondata, di circa 330 pazienti-possibili candidati, solo circa 50 rientravano nei criteri di inclusione.

Sono arruolabili solo i nuovi pazienti guariti, perché il titolo anticorpale scende rapidamente e non permette quindi la raccolta di plasma iperimmune.

I pazienti candidabili alla donazione ricoverati riceveranno una nota informativa alla dimissione con le informazioni utili e le modalità di contatto del Centro trasfusionale per le valutazioni.

I pazienti guariti a domicilio che ritengono di essere idonei alla donazione possono contattare il trasfusionale tel.0437 516273 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00

o via mail trasfusionale.bl@aulss1.veneto.it