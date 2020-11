Minacce di morte a Zaia. La solidarietà del presidente Padrin

«Solidarietà e vicinanza a Luca Zaia. Le minacce di morte vanno condannate senza se e senza ma».

Così in una nota il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, alla notizia dei messaggi minatori recapitati al governatore del Veneto.

«Capisco benissimo la complessità della la situazione che stiamo vivendo. Come comprendo che per qualcuno possa essere davvero difficile andare avanti nel lavoro con tutte le limitazioni che l’emergenza Covid ci impone. Ma quando i toni si alzano a tal punto da minacciare di morte una persona, allora non capisco più. Il dibattito politico è fatto anche di scontro, ma a tutto c’è un limite. Tanto più in un momento in cui tutti dobbiamo stare uniti e combattere insieme il nemico comune, che è il coronavirus. Da parte mia e della Provincia, solidarietà a Zaia».