Dal 14 dicembre Antonio Del Gallo assume il comando dei vigili del fuoco di Belluno

Antonio Del Gallo, 55 anni, ingegnere edile con master universitario di II livello in Copeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management” è il nuovo comandante provinciale dei vigili del Fuoco di Belluno dal 14 dicembre 2020. Lo ha stabilito il dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, che in questi giorni ha conferito una serie di incarichi dirigenziali.

Per Del Gallo è un ritorno in Veneto, dove aveva prestato servizio come funzionario dal 1995 al 2011 al comando di Padova e dal 2011 al 2017 alla direzione interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige. Nel 2017 il trasferimento al comando di Pescara. Nel 2018 l’incarico di vice comandate all’Istituto Superiore Antincendi di Roma. Nel 2019 la nomina di dirigente con l’incarico all’Ufficio tecnico contrattuale della flotta aerea e antincendio aeroportuale dei vigili del fuoco. Del Gallo è stato anche docente nell’ambito del corso di Scienza e Tecnica per la Prevenzione Incendi afferente al corso di laurea in Ingegneria della sicurezza civile e industriale dell’Università degli Studi di Padova.