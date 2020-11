Confartigianato studia il presente per affrontare il futuro. Presentazione dello studio della Cgia di Mestre

Sarà presentato domani sera, lunedì 9 novembre, l’ultimo studio della Cgia di Mestre sull’artigianato bellunese. Un focus commissionato da Confartigianato Belluno per scattare la fotografia della situazione presente e programmare le azioni e le prospettive future. Il titolo del convegno è significativo: “Rilevanza dell’artigianato bellunese e proposte per il futuro del territorio”.

«In questo momento, oltre ad aiutare le imprese nel contingente, ci pare essenziale iniziare a fare dei ragionamenti sul dopo, che necessita di una doppia progettualità, volta sia alla ripartenza post Covid, sia al superamento delle problematiche già esistenti in provincia» spiega la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. «Partendo da una necessaria analisi dei dati sull’artigianato in provincia effettuata dalla Cgia di Mestre – aggiunge il direttore Michele Basso – auspichiamo escano dal confronto con gli ospiti del convegno spunti interessanti per proposte concrete sul futuro della nostra provincia. Da parte nostra proporremo la valutazione di fattibilità di una zona a fiscalità diversa. Il tema non è la legittimità ma il riconoscimento di una zona a vantaggio burocratico e fiscale per il territorio bellunese, attraverso un percorso partecipato da parte di tutti gli stakeholders locali per giungere a una visione unitaria».

Alla presentazione interverranno il sindaco di Calalzo senatore Luca De Carlo e il presidente della Provincia Roberto Padrin. I dati saranno presentati dal segretario della Cgia di Mestre, Renato Mason, e da Daniele Nicolai dell’Ufficio Studi.

Il convegno sarà solo in modalità online, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, sulla piattaforma Zoom, a partire dalle 17.30. Aperto a soci e cittadini.

Per partecipare, basta scrivere una mail alla segreteria di Confartigianato Belluno (segreteria@confartigianatobelluno.eu).