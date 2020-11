Alto Adige in fascia gialla. Bond: «Il governo dà i numeri, oltre che i colori. E ancora una volta Bolzano fa quel che vuole»

«Per giorni abbiamo sentito che l’Alto Adige era in zona rossa. Esce il Dpcm e incredibilmente la Provincia autonoma si trova in zona gialla. Se non è daltonismo poco ci manca». È quanto afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond, alla luce delle fasce di gravità della situazione e delle misure conseguenti delineate all’interno dell’ultimo Dpcm.

«Si è seguito veramente l’indice Rt per il Trentino-Alto Adige? Perché se la risposta è affermativa, c’è qualcosa che non va, con Rt sopra il 2 e 10 Comuni totalmente chiusi, considerati zona rossa. Forse si è voluto evitare il lockdown totale e così l’impossibilità di movimento per gli altoatesini fuori dal loro territorio? Svp ha fatto la voce grossa per cambiare fascia ed evitare conseguenze sul brand Alto Adige Südtirol? Esigiamo che si faccia chiarezza su questo. In una situazione come quella che stiamo vivendo è ancora più inaccettabile la disparità di trattamento tra la montagna autonoma e quella a statuto ordinario»

«Lo stesso discorso vale per la Campania, da dove non giungono notizia da più di una settimana. Hanno le terapie intensive totalmente sature, una situazione molto delicata. Eppure sono zona gialla come il Veneto. Servono spiegazioni e servono subito».