Scuole superiori, didattica digitale per il 75% degli studenti. Ordinanza regionale in vigore dal 28 ottobre

Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato la seguente ordinanza in ossequio al Dpcm del 25 ottobre che non lascia margini alle Regioni se non quello di applicare la didattica digitale per almeno il 75% degli studenti delle scuole superiori. Il provvedimento regionale si applica da mercoledì 28 ottobre 2020. Ecco di seguito il testo integrale.

A) Attività scolastica. Formazione professionale

1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 28 ottobre e fino

al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e

paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in

presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo

livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli

studenti all’interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla

didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti.

2. Per gli istituti di cui al punto precedente, è raccomandata l’applicazione dell’attività

didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime.

3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) e della

raccomandazione di cui al punto 2) sono definite dalle Istituzioni scolastiche,

facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n.

275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate

con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive

modifiche.

4. E’, comunque, sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità

certificata, mentre sono favoriti i percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni

con patologie gravi o immunodepressi (cd. alunni “fragili”), secondo quanto

previsto dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e

successive modifiche.

5. A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le Scuole di istruzione e

formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale

integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli

indirizzi di studio, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno

delle classi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di attività di

laboratorio e pratiche e con priorità per le classi prime. Si suggerisce il ricorso alla

didattica digitale integrata per il 75% degli studenti e si invita a riservare la quota

parte di didattica in presenza alle attività laboratoriali che risultano difficilmente

compatibili con la didattica digitale integrata complementare.

B) Mense per lavoratori

In attuazione della lett. ee) dell’art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i

lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito

contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso

esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono

essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di

lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati

in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui

Mod. B – copia Opgr n. 145 del 26 ottobre 2020 pag. 5 di 5

alla scheda sulla ristorazione dell’allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive

modifiche.

L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

C) Disposizioni finali

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto

dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di

mutamenti epidemiologici e normativi.

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM

24.10.2020, l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono

le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza

adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della

Regione.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui

all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16

maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari,

compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni

pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore;

l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la

violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.