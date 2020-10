Alano di Piave, 25 ottobre 2020 – Quattro furti in appartamento ad Alano di Piave nella serata di ieri. Ignoti, previa effrazione degli infissi, si sono introdotti negli appartamenti di via Dispersi di Russia, via Tenente De Rossi, via Pontini e via San Vittore, impossessandosi dei pochi monili in oro e qualche banconota trovata nell’immediatezza.

