Festa del ringraziamento, Padrin: «Un plauso doveroso ai nostri agricoltori, presidio della montagna e orgoglio del territorio»

«Un grazie enorme agli agricoltori e allevatori bellunesi: sono il presidio della nostra montagna e rappresentano l’orgoglio delle nostre vallate». Lo ha detto il presidente della Provincia Roberto Padrin, intervenuto questa mattina alla Festa del ringraziamento a Chies d’Alpago, insieme al consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi.

«I nostri allevatori e agricoltori contribuiscono attivamente alla manutenzione del territorio, creando quel bel paesaggio che diventa attrazione turistica. E lo stesso fanno con i prodotti d’eccellenza che portano in giro per il Veneto il nome di Belluno e delle sue montagne. Per questo dobbiamo ringraziarli. Senza dimenticarci del grande aiuto che hanno assicurato la scorsa primavera, quando hanno messo a disposizione della collettività i loro mezzi e il loro tempo per collaborare alla sanificazione di strade e piazze».

«Non possiamo nasconderci che anche l’agricoltura sta subendo forti contraccolpi dovuti all’emergenza sanitaria in corso» ha aggiunto il presidente Padrin. «Come Provincia metteremo in campo gli strumenti necessari a dare una mano, un sollievo, alle attività agricole che stanno stringendo i denti. Attraverso il Fondo Comuni di confine abbiamo già messo in campo un bando apposito per le latterie. Cercheremo di intervenire nuovamente. Quanto ai problemi evidenziati dalla zootecnia, mi riferisco soprattutto al lupo e alla gestione della fauna selvatica, la Provincia è a disposizione per creare un coordinamento con Regione e Stato».