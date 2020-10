Covid. Bond (FI): «Il governo distrugge economia e Natale in un colpo solo»

«Mercati settimanali sì, casette di Natale no. Il governo deve spiegarci perché questa differenza».

È quanto afferma il deputato di Forza Italia, Dario Bond, sullo stop ai mercatini di Natale.

«Le misure anticontagio sono forse diverse per i mercati rionali? Forse il premier e la sua squadra di ministri non se ne rendono conto, ma qui si rischia di dare la mazzata finale a una vasta fetta di microeconomia locale. Penso per esempio agli artigiani della montagna bellunese e del Veneto, che con gli stand natalizi lavorano e promuovono i loro prodotti. Assimilare i mercatini a sagre e fiere, anziché ai mercati settimanali è una misura che necessita di spiegazioni dettagliate. Perché? In questo modo il governo uccide anche questi eventi natalizi, che rappresentano un momento di serenità ma anche di distrazione. Insomma, dopo l’economia il governo sta riuscendo a distruggere addirittura la speranza e la gioia del Natale».