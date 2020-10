Le migliori mete da visitare in autunno

L’autunno è una stagione perfetta per chi vuole andare in vacanza. A differenza dell’estate, infatti, permette di accedere a soggiorni con prezzi più contenuti. Quali sono le mete migliori da considerare per una fuga in questo periodo dell’anno? Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcune dritte che speriamo possano rivelarsi utili.

Valtellina

L’Italia è ricca di bellezze straordinarie che possono essere scoperte nei mesi autunnali. Tra queste è possibile citare la Valtellina. Questa zona della Lombardia permette di scoprire luoghi meravigliosi, attraverso le passeggiate in primis. Tra le più famose rientra quella dei terrazzamenti. La via omonima, che collega Morbegno alla località di Tirano, è nota per trovarsi nella zona più soleggiata della Valtellina. Quando si nomina questa passeggiata, si inquadra un percorso perfetto per chi ama camminare in un clima mite e scoprire la grandezza del lavoro dell’uomo in Lombardia.

Proseguendo con l’elenco delle passeggiate più belle in Valtellina, troviamo la Val Tartano. Qui è possibile ammirare la magia del Ponte nel Cielo. Si tratta del ponte tibetano più lungo d’Europa, sospeso a oltre 140 metri nel vuoto e lungo oltre 200.

Isole Canarie

Nel momento in cui si decide di partire per una vacanza durante la stagione autunnale, un doveroso cenno quando si parla delle mete migliori deve essere dedicato alle Isole Canarie. Note per il loro clima mite lungo tutto l’arco dell’anno, d’autunno, ovviamente, sono contraddistinte da un afflusso di gente molto più contenuto. Se vuoi saperne di più, su climaeviaggi la guida completa sul clima di Gran Canaria utile per chi sta pensando di progettare un viaggio in quest’isola.

Barcellona

Rimanendo in Spagna, quando si parla di viaggi da fare in autunno è impossibile non chiamare in causa Barcellona. Il capoluogo della Catalogna anche in questo periodo della storia oggettivamente difficile è una città ricca di fascino. Per quanto riguarda i luoghi dove passare il tempo, rientra senza dubbio il lungomare, che può rappresentare il luogo perfetto per dedicarsi a delle passeggiate (anche romantiche).

Monaco

Nel 2020, per ovvi motivi legati al Covid, non verrà organizzata l’Oktoberfest a Monaco. Attenzione, però: chi ama la birra può trovare comunque pane per i propri denti (o luppolo per le proprie papille gustative).

La città tedesca, infatti, è caratterizzata dalla presenza di numerose birrerie artigianali dove è possibile trovare etichette di pregio e gustare il risultato dell’abilità e della sapienza dei maestri birrai.

Bordeaux

Stiamo attraversando un periodo oggettivamente difficile, tragico per l’esattezza. La Francia è uno dei Paesi più colpiti dalla seconda ondata di pandemia, un evento che, tenendo conto della sicurezza, non deve far mettere in secondo piano i viaggi. Tra le città più belle di questo Paese rientra senza dubbio Bordeaux. Se si ha intenzione di scoprirla in tutta la sua bellezza nel periodo autunnale, è opportuno evitare il mese di novembre inoltrato, considerato particolarmente piovoso.

Granada

Tornando in Spagna e parlando di mete autunnali, è doveroso fare riferimento all’Andalusia e in particolare a Granada, una città dove la temperatura può raggiungere i 20°C nel mese di novembre. Fantastico, non è vero?

Bologna

Mai come in questo periodo è opportuno provare a viaggiare, ribadiamo in sicurezza. Farlo in Italia significa prendere in considerazione mete come Bologna. Il capoluogo emiliano, la Rossa, la Grassa e la Dotta è una città meravigliosa, con i suoi portici e i suoi tetti rossi.

Toscana

In autunno un giro in Toscana ha sempre il suo perché! Da Firenze, alle altre città, fino alle zone rurali, questa meravigliosa terra affascina anche nei mesi più freddi dell’anno