Due furti nell’Agordino

Agordo 12 ottobre 2020 – Nella serata di sabato, tra le ore 20.40 e le 23.30, ignoti hanno forzato la porta di una abitazione in via Col di Foglia ad Agordo e sono penetrati sottraendo documenti personali e gioielli in oro per un valore di circa 500 euro.

A Taibon Agordino, tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di oggi, ignoti hanno forzato la finestra della palestra della scuola primaria “Pio Soccol” in via delle Scuole n.2, portandosi via 4 notebook e la somma di 125 euro. Oltre a danneggiare porte e finestre interne, firmando l’azione realizzando una serie di graffiti con una bomboletta spray. Il danno è ancora da quantificare.

Le indagini di entrambi i furti sono condotte dai carabinieri.