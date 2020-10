Nuovo Dpcm. Il governo smentisce, non ci sarà coprifuoco per bar e ristoranti. Mascherine anche all’aperto, ma non in luoghi isolati

Il governo smentisce le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il nuovo Dpcm che probabilmente sarà firmato domani, mercoledì 7 ottobre 2020 e presentato alla Camera dei deputati giovedì, non contiene la stretta sugli orari di chiusura di bar e ristoranti. Ma soltanto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto con sanzioni per i trasgressori che potrebbero andare dai 400 ai 3mila euro. Del resto in Sicilia, Lazio, Campania e Calabria, è già previsto l’obbligo all’aperto della mascherina. In Piemonte, invece, solo in prossimità delle scuole, nei parcheggi e in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico. Sempre secondo quanto anticipato, non sarà necessario indossare la mascherina nei luoghi isolati, in auto da soli, per chi fa sport.

Il premier Conte ha rassicurato: “Non vedo all’orizzonte un nuovo lockdown lo dico non con uno spirito di incauto ottimismo”.

Per quanto riguarda le possibili limitazioni a palestre, centri estetici, discoteche, cinema e teatri, eventi pubblici e stadi, non è stato ancora chiarito quale sia la decisione che verrà presa.

In ogni caso, i provvedimenti futuri che saranno adottati, dipendono dalla situazione dei contagi. Se dovessero superare i 3.000-3.500 al giorno, anche le attività di ristorazione potrebbero essere assoggettate al coprifuoco.

La scuola, infine, ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, non dovrebbe subire alcuna chiusura.