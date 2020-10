Quando il gioco cambia la vita

Spesso si sente parlare del gioco d’azzardo in maniera negativa, prendendo in considerazione solo gli effetti più deleteri di questa attività. Ma capita a volte che il gioco riesca a essere ciò che si immagina solo nei propri sogni. E cioè qualcosa che cambia la vita.

Nell’anno del Covid-19 e della crisi economica, una favola a lieto fine ha avuto luogo grazie al gioco d’azzardo. Questa ha coinvolto una coppia inglese cambiandone il destino che per i primi 9 mesi dell’anno era stato abbastanza ostile.

Lei, Shelley, aveva dovuto lasciare il lavoro che amava, a causa di una malattia degenerativa che le è stata diagnosticata a inizio anno. Lui, David, aveva perso la cognata per un infarto e poi suo il fratello a causa del Covid. Poi i tempi sono diventati ancora più duri, quando lui ha perso il lavoro di falegname, a causa della crisi economica innescata dal covid.

Era un venerdì, ma poi la magia, il giorno dopo, di sabato la coppia ha vinto un milione di sterline alla lotteria.

Paragonandola al gioco, si dice spesso che la vita è una ruota che gira. Ed è girata nel verso giusto, scrivendo il lieto fine che nessuno poteva immaginare per questa coppia di Chipping Norton, nell’Oxfordshire, in Inghilterra.

Tutto cambia e niente cambia

Capita a ciascuno di noi di chiedersi cosa faremmo se vincessimo alla lotteria. Si tratta di una sorta di gioco mentale, una fantasia che appare irrealizzabile e che spesso ha risposte fantasiose.

Ma cosa fanno davvero le persone che vincono alla lotteria? Una risposta a questa domanda viene ancora dall’Inghilterra. Ormai 25 anni fa, nella cittadina di Killingsworth, Elaine Thompson vinse quelli che oggi sarebbero 3 milioni di euro alla lotteria.

All’epoca la donna aveva due figli piccoli e faceva la commessa per la catena Marks&Spencer. Ebbene decise di continuare la sua vita così com’era, e quindi di non lasciare il lavoro. Sui motivi di questa scelta la donna ritiene abbia influito il voler insegnare ai figli l’idea che nella vita non si ricevono regali. Insomma che bisogna lavorare duro per ottenere qualcosa.

Cose da fare, o non fare, quando si vince davvero

L’idea di continuare con la propria vita spesso accomuna molti vincitori della lotteria, ma più per non dare nell’occhio, e non farsi scoprire. Ma cosa fanno nella realtà i vincitori della lotteria? Ovviamente non è possibile saperlo, ma alcun casi sono noti.

Ecco alcuni esempi di veri vincitori.

John Kutey –319 milioni di dollari. Ne ha donati 200 mila per costruire un parco acquatico in onore dei genitori.

Nigel Willets –1 milione di sterline – ha viaggiato per il mondo, regalando anche una vacanza a tutta la sua famiglia

Jonathan Vargas –35,3 milioni di dollari – Ha creato uno show di wrestling femminile

Coniugi Griffiths – 1,8 milioni di sterline – Hanno comprato la casa dei sogni e una Porsche.

Sarah Cockings – 3 milioni di sterline – Ha aiutato la famiglia acquistando casa e auto per i genitori.

Evelyn Adams – Due vincite a due lotterie, per 5,4 milioni – Ha perso tutto giocando d’azzardo.

La fortuna ha molte facce

Abbiamo parlato di lotterie, perché si tratta del gioco d’azzardo che regala i premi più elevati, quelli che ti cambiano la vita. Ma di contro, le probabilità di vincere sono le più basse.

Più probabile è vincere ad altri giochi d’azzardo, come roulette e slot machine, o le scommesse online . Anche se non mancano le vincite milionarie alle slot, in genere questi giochi possono cambiare la giornata più che la vita.

Ma la fortuna ha molti volti. E potrebbe anche capitare un giro fortunato a una slot machine come Book of Ra Mystic Fortunes o Gladiator. Magari non saranno milioni, ma un buon punto di partenza per realizzare i propri sogni.