Nella serata di ieri in Pedavena, lungo la via Merlin, ignoti dopo aver forzato gli infissi penetravano in due abitazioni. Nella prima asportavano una macchina fotografica ed un orologio per un valore complessivo di 600 euro. Nella seconda un orologio del valore di 100 euro. Gli stessi si introducevano in una terza abitazione sempre della stessa via senza asportare nulla.