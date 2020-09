Amministrative Lozzo di Cadore e Voltago Agordino. Il prefetto Cogode conferma i commissari prefettizi

Il prefetto di Belluno, Adriana Cogode, ha confermato, con propri decreti, i commissari prefettizi per la provvisoria gestione dei Comuni di Lozzo di Cadore e Voltago Agordino.

I provvedimenti si sono resi necessari a seguito dell’annullamento delle elezioni avvenute a Voltago Agordino, a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge nel caso in cui, per l’elezione del sindaco, sia presentata una sola lista.

Per il Comune di Lozzo di Cadore la nomina si è resa necessaria non essendo stata presentata alcuna lista per la nomina del sindaco.

I commissari prefettizi, che gestiranno i Comuni fino alle elezioni amministrative in programma nel 2021, sono il viceprefetto Antonio Russo per Voltago Agordino ed il viceprefetto aggiunto Andrea Celsi per Lozzo di Cadore.

Agli stessi sono stati conferiti i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Antonio Russo ricopre in Prefettura il ruolo di dirigente dell’Area II – Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali mentre Andrea Celsi è il capo di Gabinetto del prefetto nonché dirigente dell’Area ordine e sicurezza pubblica.