Elezioni 2020. Regionali, referendum sul taglio dei parlamentari, suppletive Senato, Comuni. Affluenza, exit poll e risultati

Urne aperte domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, e domani lunedì dalle 7 alle 15 per il voto del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, le elezioni regionali in sei Regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e in una a statuto speciale (Valle d’Aosta), le suppletive del Senato in Sardegna e Veneto e le elezioni amministrative in 957 comuni italiani. Gli scrutini delle amministrative inizieranno alle ore 9 di martedì 22 settembre.

Hanno diritto al voto per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori. I cittadini italiani residenti all’estero che voteranno per corrispondenza sono 4.537.308. Per le elezioni suppletive del Senato, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona). Le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interessano 18.471.692 elettori.

Per il referendum si deciderà l’approvazione alle modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019. Se vincerà il sì il numero di parlamentari sarà ridotto da 945 a 600 (400 deputati e 200 senatori). Se vincerà il no il numero di parlamentari rimarrà invariato a 945. Il referendum non prevede alcun quorum e sarà valido qualsiasi sia il numero di votanti.

Elezioni regionali. Affluenza alle urne

Alle ore 12 avremo i primi dati sull’affluenza sul portale del Viminale https://elezioni.interno.gov.it/referendum/votanti/20200920/votanti). Seguiranno altri due flash sull’affluenza alle urne alle 19 e poi alle 23.

Exit poll

Domani, lunedì 21, dalle 14.55 alle 18.00 è prevista una diretta del TG1 di Rai 1 con le proiezioni. Sulla 7 dalle 14.15 di lunedì via alla maratona elettorale di Enrico Mentana fino alle 20.30 e poi ancora dalle 21.15 in poi.

I risultati

Le prime stime dei risultati del referendum, delle regionali e al primo turno dei dieci comuni capoluogo (Venezia, Bolzano, Trento, Mantova, Lecco, Arezzo, Chieti, Matera, Crotone e Reggio Calabria) le avremo dalla Rai dalle 15 di lunedì 21. E poi dalle ore 17.30 le proiezioni per le Regionali (candidati Presidente e liste). Per le proiezioni delle elezioni delle comunali bisognerà attendere martedì 22 settembre la Rai.

Per le notizie in tempo reale: https://www.fanpage.it/politica/elezioni-2020-e-referendum-gli-orari-dellaffluenza-exit-poll-e-risultati/#segui-notizie

https://www.fanpage.it/