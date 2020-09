Nuova rotatoria in via Vittorio Veneto a Belluno. Lavori dal 16 settembre al 16 ottobre

Per consentire i lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, con riqualificazione dell’attuale area a verde di piazza De Luca e degli arredamenti di arredo presenti, nonché la riqualificazione dell’asse di via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra le due rotatorie esistenti di Nogarè e Baldenich, con miglioramento dei percorsi pedonali esistenti, abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali esistenti, riqualificazione delle fermate bus e attraversamenti pedonali esistenti, rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, allo scopo di incrementare gli standard di sicurezza in relazione sia ai percorsi dedicati all’utenza debole che a quelli riservati ai veicoli, si rendono necessarie le seguenti modifiche della sosta e della circolazione veicolare e pedonale, nel periodo dalle ore 6.00 del 16 settembre alle ore 18.00 del 16 ottobre, nelle vie e marciapiedi come di seguito specificato:

• istituzione del limite di velocità di 30 km/h in via Vittorio Veneto in entrambe i sensi di marcia, nel tratto ricompreso tra le rotatorie esistenti di Nogarè e Baldenich;

• chiusura dei marciapiedi in via Vittorio Veneto, nel tratto ricompreso tra le rotatorie esistenti di Nogarè e Baldenich in corrispondenza dei cantieri, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con obbligo dei pedoni di proseguire sul lato opposto;

• restringimento della carreggiata qualora si renda necessario, con istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da idoneo personale o da impianto semaforico, in via Vittorio Veneto, nel tratto ricompreso tra le rotatorie esistenti di Nogarè e Baldenich, in prossimità dei cantieri a seconda dello stato di avanzamento dei lavori. Nelle ore di traffico particolarmente intenso, dovrà essere comunque garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia;

• istituzione del senso unico di circolazione veicolare in via T. C. Calbo, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con piazza De Luca e l’intersezione con via Vittorio Veneto, secondo la medesima direzione di marcia;

• divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza De Luca nella zona a ridosso dell’attuale area a verde e contestuale chiusura dell’intera area