Scoop, la festa delle cooperative bellunesi e trevigiane torna a Cortina

Sabato 19 settembre torna per il secondo anno consecutivo a Cortina d’Ampezzo, Scoop!, la grande festa delle cooperative del territorio ideata e realizzata da Confcooperative Belluno e Treviso con il contributo della Camera di Commercio Treviso – Belluno Dolomiti e CortinaBanca, in collaborazione con Imoco Volley, Associazione Albergatori di Cortina, La Cooperativa di Cortina.

La Regina delle Dolomiti accoglie per il secondo anno consecutivo la manifestazione, ideata e realizzata da Confcooperative Belluno e Treviso per promuovere la ricchezza del mondo cooperativo bellunese e trevigiano in modo esperienziale.

Numerose le proposte curiose e accattivanti, dalle degustazioni allo show cooking con gli chef degli hotel cortinesi e gli aspiranti cuochi dell’Istituto alberghiero Val Boite, dalla sfida nella preparazione della “merenda del campione” tra Imoco Volley, Sportivi Ghiaccio Cortina e Associazione Curling Cortina fino allo spettacolo teatrale 6° (Sei gradi) di e con Giobbe Covatta, senza dimenticare l’opportunità di scoprire “l’oro delle Dolomiti”, il pregiato miele di montagna.

La manifestazione si svolgerà nell’area tra il padiglione della Conchiglia e piazza Angelo Dibona per tutta la giornata, dal mattino al tramonto, coinvolgendo le eccellenze del mondo cooperativo delle provincie di Belluno e Treviso. L’obiettivo è trasmettere un messaggio semplice ma importante: la cooperazione, correttamente espressa, porta valore e valori al territorio. Infatti per questa edizione è stato scelto lo slogan “Buono, sano e sostenibile”, tre aggettivi che riassumono l’impegno cooperativo e connotano i prodotti delle realtà bellunesi e trevigiane.

Il programma è ricercato e sorprendente, proprio come suggerisce il titolo della manifestazione.

Si inizierà alle 10.00 con l’inaugurazione dell’evento in piazza Dibona e con l’avvio di Scoop! Tasting, le degustazioni di vini, formaggi e mieli delle cooperative, che si protrarranno per tutto il giorno fino alle 21.00.

Alle 10.30 si proseguirà quindi con Coop Gourmet, lo show coocking che vedrà ai fornelli, insieme, gli chef degli hotel cittadini e gli aspiranti cuochi dell’Istituto Alberghiero Val Boite di Cortina d’Ampezzo: verranno preparati quattro piatti utilizzando materie prime prodotte dalle cooperative e valorizzando in chiave moderna e innovativa la tradizione e il territorio; una volta pronti, alle 12.30, saranno protagonisti di Assaggio a passeggio: il pubblico li potrà assaporare.