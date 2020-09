“Lo studio del collezionista. Il Fondo Alpago-Novello dei Musei Civici di Belluno. Valorizzazione e catalogazione”. Mercoledì giornata di studi 

Mercoledì 16 settembre, alle 15, nella Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII, si terrà una giornata di studi dal titolo “Lo studio del collezionista. Il Fondo Alpago-Novello dei Musei Civici di Belluno. Valorizzazione e catalogazione”.

Nel corso degli ultimi cinque anni, i Musei Civici di Belluno hanno condotto, in collaborazione con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, un progetto di studio e catalogazione informatica delle incisioni del Settecento del fondo Alpago-Novello, un’importante raccolta grafica di circa 1.400 incisioni che era stata oggetto di donazione nel 1994.

Giunti a circa metà del progetto, viene proposta una presentazione pubblica di alcuni materiali e dei risultati del lavoro in corso, che ha già trovato un momento di valorizzazione pubblica con la mostra “Venezia dalle Dolomiti. Giambattista Brustolon, gli incisori bellunesi del Settecento e il vedutismo” attualmente in corso a Palazzo Fulcis.

Gli studiosi e gli schedatori che nel corso degli anni si sono succeduti presenteranno, infatti, alcuni degli artisti incisori e dei materiali più interessanti oggetto del catalogo.

La giornata di studi avrà il seguente programma: saluti di Marco Perale, Assessore alla Cultura del Comune di Belluno, Fabrizio Magani, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, e Denis Ton, Conservatore dei Musei Civici di Belluno.

Seguiranno gli interventi di Giorgio Marini, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Istituto Centrale per la Grafica – La collezione Alpago-Novello: uno sguardo in prospettiva; Enrico Tonin, Sebastiano Ricci Pinxit: incisioni da Sebastiano Ricci nel Fondo Alpago- Novello; Davide Apolloni, Pietro e Francesco Monaco nel fondo Alpago-Novello di Belluno; Roberta Falcomer, Antonio Baratti incisore bellunese; Gioia Nicoletti, Giuliano Giampiccoli, un incisore al servizio del paesaggio, tra Marco Ricci e Tiepolo; Maria Ludovica Piazzi, Nicolò Cavalli incisore ed editore; Luca Majoli, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, La catalogazione del fondo Alpago-Novello con SIGECweb.

Al termine del pomeriggio, ci sarà una visita esclusiva riservata alla mostra “Venezia dalle Dolomiti” e a un’ulteriore selezione di stampe di Marco e Sebastiano Ricci, aperta ai soli partecipanti alla giornata di studi.

I posti sono limitati e è raccomandata la prenotazione