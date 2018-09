Lo “Sportello dei Diritti” è stato il primo a segnalare in Italia quello che in altri paesi, anche dall’opinione pubblica, è ritenuto uno scandalo: i potenziali effetti collaterali delle pillole anticoncezionali di Bayer note come Yaz, Yasmine e Yasminelle. Ora anche la stampa elvetica rilancia la vicenda ricostruendo i fatti a partire dal caso di […]

“Si avvicina il momento della verità per le olimpiadi invernali 2026 e, dopo le aperture arrivate oggi da Milano, l’incontro di domani con Cortina e Torino diventa fondamentale”. Questo il commento di Dario Bond, deputato di Forza Italia, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, il sindaco […]

Venezia, 10 settembre 2018 – “La decisione del Governo di bocciare le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano che autorizzavano la cattura e l’uccisione dei lupi e degli orsi era dovuta e scontata. Mi auguro che il precedente sia da monito”. Questo il giudizio espresso dal consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, presidente a […]

Venezia, 10 settembre 2018 – Nella stagione venatoria 2018-2019 i cacciatori in Veneto potranno tornare ad utilizzare i richiami vivi appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, noti anche come anatidi. La favorevole situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria – fa sapere l’assessore alla Caccia Giuseppe Pan – ha indotto la Commissione Europea ed il Ministero della […]

Il week end appena passato è stato qualcosa di incredibile, un tutto esaurito. Per questo il gruppo consigliare Cittadinanza e Partecipazione intente rivolgere un vivo e sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per regalare a Feltre, ai nostri concittadini e ai molti turisti tre splendide giornate. Evento clou è stato indubbiamente lo […]

Venezia, 10 settembre 2018 – “Continueremo con la battaglia per affossare il provvedimento sulla naja obbligatoria, perché è quello che ci chiedono i giovani. Loro vogliono studiare e lavorare, non sparare”. È quanto afferma il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, tornando sul Progetto di legge statale 37 sulla reintroduzione del servizio militare per ragazze e […]

“La qualità della vita delle persone va messa al primo posto”. Lo dichiara il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D’Incà, che commenta così le recenti polemiche sul progetto M5S di superamento delle liberalizzazioni di Monti. “La chiusura dello sciagurato capitolo delle liberalizzazioni si andrà proprio in questa direzione. I dipendenti e i negozianti potranno […]

Il rimborso parziale previsto dal Governo rischia di essere per pochi privilegiati, se non viene dato il tempo necessario a tutti per fare la richiesta a Consob e non si aumenta al 100% il ristoro concordato in sede di arbitrato ACF (Autorità delle Controversie Finanziarie). Integrazioni minime e necessarie a seguito dell’emendamento presentato dai relatori […]