Festival delle nove arti Vittorio Veneto. Tre appuntamenti venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020

Proseguono gli appuntamenti del “Festival delle 9 arti” al Piccolo Teatro Dante a Serravalle di Vittorio Veneto. Un progetto che nasce da un appuntamento già esistente, ovvero la rassegna teatrale estiva proposta dall’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte.

Venerdì 4 settembre alle 19.30 si terrà il concerto di Alberto Milani con Giovanni Gorgoni. Si tratta del recupero del concerto del 23 agosto scorso, posticipato causa maltempo.

Programma:

• Apertura Locanda da Falstaff ore 18.30

• Inizio concerto ore 19.30

Ingresso a pagamento: 10€

Adatto anche a bambini e famiglie

ALBERTO MILANI IN CONCERTO

Alberto Milani, musicista eclettico e noto chitarrista pordenonese, propone in questa serata un repertorio di suoi brani inediti scritti prevalentemente nei mesi di lockdown, accanto a brani dei Sicko (alt rock band in cui suona e canta dal 2017) riproposti in una chiave più morbida e introspettiva, e a qualche rivisitazione unplugged di canzoni cult della golden era della Seattle grunge. Nel suo spettacolo in cui canta accompagnandosi alternando la chitarra acustica a quella elettrica, viene supportato al basso e ai cori da Giovanni Gorgoni, poliedrico musicista e bassista dei Sicko. Un concerto intimo che alterna momenti ruvidi e rock, frammenti psichedelici, sonorità tipiche da ballad grunge in un sound unplugged sempre suggestivo e raffinato.

Sabato 5 settembre dalle 10.00 ci sarà il Workshop tamburi e sbandieratori, che terrà i partecipanti impegnati tutto il giorno.

Mattina – Tamburo

• Nozioni preliminari (postura, movimenti delle braccia e ritmo)

• Esercizi base (colpi doppi, terzine etc…)

• Insegnamento dei primi brani

• Come marciare suonando e come stare in un corteo

Pomeriggio – Bandiere

• Nozioni preliminari (sicurezza, postura e movimenti delle braccia)

• Esercizi base (Sventolio base ad una mano, sventolio a penna ad una mano, figure semplici etc.)

• Riscaldamento di gruppo con figure

• 3 lanci base semplici (personale, pull, sciabola)

Sabato 5 settembre alle 20.45 e domenica 6 settembre alle 20.00 andrà in scena lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate.

L’opera scritta da Shakespeare in occasione di un matrimonio è ambientata ad Atene e racconta degli intrecci amorosi tra quattro giovani nobili, il duca Teseo e l’amazzone Ippolita e il re e la regina dei boschi Oberon e Titania. Sullo sfondo una compagnia di improvvisati attori cercano maldestramente di preparare uno spettacolo da portare a palazzo in occasione delle nozze di Teseo. Ma a complicare tutto ci si mette lo spirito Puck, che sbagliando ad usare il fiore di Cupido crea il caos nella foresta.

Adatto anche a bambini e famiglie

Cast: Mirko Bottega | Margherita De Luca | Edoardo Fainello | Federico Gerhardinger | Elena Girardello | Federica Girardello | Silvio Pasqualetto | Francesca Zava

Autore: William Shakespeare

Traduzione e adattamento: Francesca Zava

Regia: Francesca Zava

Costumi: Flavia Cazzagon

Scenografie: Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte

Luci: Andrea Armellin

Musiche: Edoardo Fainello

Apertura bar e shop

Un aperitivo prima dello spettacolo, o un giro a curiosare tra t-shirt e oggetti dedicati al Festival, il cui ricavato servirà per sostentare il lavoro dell’organizzazione.

Dopo-spettacolo

Approfitta dell’offerta eno-gastronomica del Festival, e goditi assieme a noi la serata seduto ai tavoli o sull’erba, sotto agli alberi.

DOVE: IL PICCOLO TEATRO DANTE

Il Piccolo Teatro Dante è lo spazio teatrale all’aperto dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte, costruito e gestito da docenti, attori e allievi nel corso degli anni.

Oltre ad un palco in stile rinascimentale e un bar, nel suo giardino-platea ha delle sedie per il pubblico e dei tavoli per godere della nostra offerta eno-gastronomica durante gli eventi.

Inoltre, c’è un prato che funge da galleria dove il pubblico può sedersi su dei teli offerti dall’Accademia, o portando teli o coperte da casa, per gustarsi gli appuntamenti in pieno relax, sotto agli alberi.

FESTIVAL DELLE NOVE ARTI

Il “Festival delle 9 arti” comprende spettacoli, conferenze, workshop, aperitivi musicali, cineforum, appuntamenti per bambini e famiglie: eventi diversi, per arti diverse, per tutti.

Il “Festival delle 9 arti”, o “9Fest”, è un progetto che nasce da un appuntamento già esistente, ovvero la rassegna teatrale estiva proposta dall’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto ogni estate dal 2014 al 2019.