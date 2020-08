Cortina Summer Party del 20 agosto, c’era un ragazzo positivo rientrato dalla Sardegna. Tampone agli oltre 500 partecipanti

Dovranno presentarsi al drive-in allestito allo Stadio del ghiaccio, aperto dalle 14.30 alle 18.30 per effettuare il test, gli oltre 500 partecipanti del Cortina summer party che si è tenuto lo scorso 20 agosto a Cortina d’Ampezzo.

Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nella sua diretta Facebook di oggi dopo che è emerso che una persona che ha partecipato alla festa è risultata positiva al Covid-19.

Si tratta di un ragazzo, rientrato dalla Sardegna che ha partecipato al Summer Party di Cortina, pic-nic all’aria aperta.

In via precauzionale, il sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina in accordo con il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Ulss Dolomiti Sandro Cinquetti, ha convenuto di avvertire tutti i partecipanti, in collaborazione con gli organizzatori dell’evento, e di invitarli vivamente a sottoporsi a tampone.

Per la massima tutela della salute pubblica e di tutti i partecipanti all’evento ancora presenti sul territorio di Cortina, il Sindaco Ghedina in accordo con il Direttore Cinquetti ha avviato l’allestimento di un test gratuito con tampone presso il retro dello Stadio del Ghiaccio di Cortina. Il test si svolgerà in modalità Drive-in, quindi senza scendere dall’auto, domani, venerdì 28 agosto, dalle ore 14.30 alle 18.30 presso lo Stadio del Ghiaccio.

Chi era presente al Summer Party 2020 è vivamente invitato a presentarsi allo Stadio del Ghiaccio in auto, con mascherina e tessera sanitaria per la registrazione.

Il tampone sarà eseguito attraverso il finestrino abbassato senza necessità di scendere dall’auto. L’esito del test sarà comunicato, se negativo, via SMS al numero indicato al momento della registrazione, entro 48 ore dall’esecuzione del test. In caso di positività, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal Dipartimento di Prevenzione per la presa in carico.

I dati generali del Veneto aggiornati ad oggi dell’Azienda Zero sono i seguenti: oltre un milione e mezzo di tamponi effettuati. Più 1.300.000 test rapidi. Si lavora 7 giorni su sette, con una media di 12.500 tamponi al giorno, che potrebbero arrivare a 20mila. Il Veneto è la Regione che ha fatto più test, solo poco sotto la Lombardia in termini assoluti (con molti meno abitanti). Totale positivi 22.469, 32 in più rispetto a ieri sera. C’è stata una vittima quindi il totale è 2.117. I positivi sono 2.221 quindi il 31.5% degli isolati. Ma solo 161 con sintomi ossia il 7.25%.